¿Por qué están funando a Franco Escamilla?... esto dijo sobre los pobres en pódcast ‘Creativo’

El standupero regiomontano generó debate luego de compartir una reflexión sobre pobreza, riqueza y clase media inspirada —según explicó— en ideas del fallecido comediante estadounidense George Carlin.

Las redes sociales volvieron a encenderse alrededor del nombre de Franco Escamilla , quien se convirtió en tendencia tras participar en el episodio más reciente del pódcast Creativo con Roberto Martínez.

La conversación rápidamente salió del entorno del pódcast y comenzó a viralizarse en plataformas como X, antes Twitter, donde miles de usuarios reaccionaron a varias de las frases pronunciadas por Escamilla sobre las dinámicas económicas y sociales.

Entre los comentarios que más controversia provocaron destacó una frase relacionada con la función social de las personas en situación de pobreza.

“La única función de los pobres es asustar a la clase media”, expresó el comediante durante la charla.

LAS FRASES QUE DESATARON LA “FUNA”

Durante el episodio, Franco Escamilla planteó que, dentro de ciertas teorías sobre el capitalismo, la clase media es el sector que sostiene la economía mediante impuestos y presión laboral constante.

“Los pobres no pagan impuestos, los ricos no pagan impuestos. Está la clase media, que paga todos los impuestos, obedece y se parte la madre”, comentó.

Sin embargo, otra declaración fue la que terminó detonando la discusión digital. El comediante aseguró que las personas con menos recursos funcionan como un ejemplo de lo que la clase media teme llegar a ser.

“Estamos batallando, pero hay gente que no tiene casa, que no tiene luz, que no tiene drenaje. Estamos bien. Para eso sirven”, afirmó.

Además, Escamilla habló sobre la salud mental y señaló que, desde su perspectiva, la ansiedad y la depresión suelen presentarse con mayor frecuencia en sectores medios.

“El drama, la psicosis, la neurosis, está en la clase media”, dijo durante el episodio. Más adelante agregó: “El pobre no tiene trastornos de ansiedad ni depresión. Está muy ocupado tratando de salir adelante”.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas, especialmente entre usuarios que consideraron que sus comentarios minimizan las dificultades emocionales y económicas que enfrentan millones de personas.

HISTORIADOR Y USUARIOS RESPONDEN A ESCAMILLA

Uno de los pronunciamientos que más repercusión generó fue el del creador de contenido e historiador Luis Fernando, quien publicó un video cuestionando las afirmaciones del comediante.

Según Luis Fernando, los comentarios reflejan una visión clasista y alejada de la realidad laboral en México.

“La realidad es diametralmente opuesta porque las grandes riquezas de este país están sustentadas en la profunda explotación que vive la clase obrera”, respondió el historiador en redes sociales.

También rechazó la idea de que las personas en situación vulnerable no experimenten ansiedad, depresión u otros trastornos relacionados con la salud mental.

La polémica creció todavía más después de que usuarios detectaran que Franco Escamilla habría bloqueado al historiador en X. Posteriormente, el comediante respondió a quienes lo criticaban argumentando que sus palabras estaban siendo interpretadas fuera de contexto.

“El comentario es una referencia a un monólogo de George Carlin”, escribió Escamilla en respuesta a una usuaria que cuestionó sus declaraciones.

A varios días de la publicación del episodio, el debate continúa activo en redes sociales, donde seguidores y detractores mantienen divididas las opiniones sobre el humorista.