¡Por si no fuiste al cine! Estrenará este martes el live action de ‘Blancanieves’ en Disney+

El Universal reporta que su recaudación global no logró cubrir ni la mitad de lo invertido, lo que llevó al estudio a tomar decisiones apresuradas respecto a su distribución digital.

¿DÓNDE MÁS VER ‘BLANCANIEVES’?

Si no tienes Disney+ la cinta también podrá verse en formato digital en servicios como Apple TV, Prime Video y Fandango at Home. Para el 24 de junio, también se lanzará en formatos físicos como Blu-ray, DVD y 4K Ultra HD, con contenido adicional y escenas inéditas.

La protagonista atrajo la atención de la prensa internacional desde meses previos al estreno, debido a sus múltiples declaraciones en diversos medios sobre la huelga de actores y la historia.