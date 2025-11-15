Premiaciones, Richard Darbyshire y leyendas del rock

Antes de los Latin Grammy que se llevaron a cabo el jueves en Las Vegas, las nominaciones al Grammy americano del viernes 7 sólo anticiparon el inicio de la temporada de premios para Bad Bunny.

Esto debido a que el cantante puertorriqueño que indudablemente, por más que una razón, es uno de los músicos más importantes no solo de la música en español sino en el plano internacional, hizo historia en las nominaciones a la entrega a lo mejor de la música en inglés del 2025 que se llevará a cabo el domingo 1 de febrero del 2026 puesto que por vez primera un álbum totalmente en español competirá en las tres más importantes ternas de dichos galardones como lo son las de Álbum, Grabación y Canción del año para su producción y tema homónimo “Debí tirar más fotos”.

El hecho de que el primer premio de la noche del pasado jueves dentro de la edición número 28 de los Latin Grammy fue para el “Conejo Malo” por su mismo álbum es tan solo el inicio de esa racha de premios y “sacudidas mediáticas” como la que se espera el mismo mes de febrero próximo cuando se espera que suba al escenario del Medio Tiempo del próximo Super Tazón en medio de la tirante situación política y social en la Unión Americana debido a la política xenofóbica del presidente Trump incluyendo a los puertorriqueños a quienes desde su mandato presidencial trató como “apestados” pero que, aunque no le guste, son ciudadanos también norteamericanos.

Con todo, hablando de la música en inglés, el mismo fin de semana de las nominaciones de los Grammys americanos se llevó a cabo la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 en el cual brillaron estrellas de la música como la ganadora del Grammy a la Mejor Artista de 1985, Cyndi Lauper; al ganador del Grammy al Mejor Álbum del 2004, Outkast y además de la agrupación de rock conformada por los hermanos Jack y Meg White, The White Stripes o “El Rey del Twist”, Chubby Checker, solistas como Joe Cocker o agrupaciones como Bad Company y Soundgarden a pesar de no contar con todos sus integrantes.

Y ya que hablamos de músicos que se han adelantado en el camino de otros más, la semana dio inicio con la triste noticia del fallecimiento el pasado lunes Richard Darbyshire, vocalista líder de la banda de pop ochentera Living in a Box, a los 65 años de edad. Aunque a nivel mundial prácticamente la agrupación fue estigmatizada como de “one hit wonder”, o conocida por solo una canción que fue el tema homónimo de su nombre y álbum debut, en Inglaterra tuvo más de un par de temas más en las listas de popularidad, y aunque Darbyshire dejó la alineación en 1989, después de estrenar un álbum solista en 1994 escribió temas para Lisa Stansfield, Jennifer Rush y Level 42.

Para terminar con una nota más agradable, el resto de la semana leyendas del rock dieron nota por varios motivos: el canadiense Neil Young al llegar el miércoles 12 a los 80 años de edad; el mismo día, en vísperas de los Latin Grammy la entrega al español Raphael uno como “Persona del Año” en honor a su trayectoria musical; el vocalista de la banda de heavy metal Whitesnake, David Coverdale, anunciando su retiro de los escenarios después de 50 años de actividad al tiempo que el mexicano Carlos Santana, luego de un problema de salud que lo obligó a detener un concierto que ofrecía en San Antonio, Texas, de vuelta a la escena musical abriendo los Latin Grammy 2025.

