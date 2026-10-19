Preocupa el estado de salud de Laura Bozzo; reportan complicaciones médicas
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Un reporte de ‘Venga la Alegría’ señala que la conductora peruana permanecería intubada y enfrentaría diversas complicaciones, aunque su familia no ha confirmado públicamente el diagnóstico difundido
Los fanáticos de Laura Bozzo se encuentran a la espera de noticias positivas sobre su estado de salud, debido a la delicada condición en la que se encontraría la conductora, quien fue trasladada a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada tras sufrir un choque séptico.
El programa matutino ‘Venga la Alegría’ dio a conocer que tuvo acceso a los resultados del último estudio realizado a Laura Bozzo, el cual habría revelado que la conductora sufrió un choque séptico. Además, según lo reportado, actualmente padecería neumonía y habría sido diagnosticada con hipertensión pulmonar, condiciones que habrían llevado a los especialistas a intubarla.
De acuerdo con lo informado en el programa, el estudio se realizó durante el fin de semana, después de que el representante de Bozzo, Aaron Guerrero, afirmara que la salud de la conductora peruana estaba evolucionando favorablemente. Sin embargo, también advirtió que, como parte del proceso de recuperación, existía la posibilidad de que volviera a recaer.
¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA LAURA BOZZO?
De acuerdo con Elizabeth Curiel, jefa de información de ‘Venga la Alegría’, quien esta mañana se encontraba en las inmediaciones del Hospital General de México, donde permanece la conductora, su estado sería muy delicado. Esto, luego de la operación a la que fue sometida en Acapulco para cerrar una úlcera que padecía, la cual le habría provocado peritonitis y, posteriormente, un choque séptico.
Otro de los problemas de salud que se mencionan en el documento es la neumonía, así como un colapso en el pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales y quistes en los riñones y el hígado. También se reportó un posible crecimiento del corazón.
CONFIRMAN QUE ESTÁ INTUBADA
Curiel indicó que el estudio señala que Bozzo estaría intubada, pues el documento detallaría que recibe ventilación mecánica mediante un tubo endotraqueal.
Las hijas de la conductora, Victoria y Alejandra, han pedido a la prensa, a través del representante de Laura, que respete su silencio debido a la preocupante situación que atraviesan. Por ello, hasta el momento no se sabe si emitirán alguna declaración para desmentir o confirmar el diagnóstico difundido en el programa matutino. (Con información de El Universal)