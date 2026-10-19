Preocupa el estado de salud de Laura Bozzo; reportan complicaciones médicas

Los fanáticos de Laura Bozzo se encuentran a la espera de noticias positivas sobre su estado de salud, debido a la delicada condición en la que se encontraría la conductora, quien fue trasladada a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada tras sufrir un choque séptico.

El programa matutino ‘Venga la Alegría’ dio a conocer que tuvo acceso a los resultados del último estudio realizado a Laura Bozzo, el cual habría revelado que la conductora sufrió un choque séptico. Además, según lo reportado, actualmente padecería neumonía y habría sido diagnosticada con hipertensión pulmonar, condiciones que habrían llevado a los especialistas a intubarla.

De acuerdo con lo informado en el programa, el estudio se realizó durante el fin de semana, después de que el representante de Bozzo, Aaron Guerrero, afirmara que la salud de la conductora peruana estaba evolucionando favorablemente. Sin embargo, también advirtió que, como parte del proceso de recuperación, existía la posibilidad de que volviera a recaer.