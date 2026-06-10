Steven Spielberg vuelve al misterio extraterrestre con ‘El Día de la Revelación’

Steven Spielberg vuelve al misterio extraterrestre con ‘El Día de la Revelación’

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Israel García
por Israel García

Emily Blunt y Josh O’Connor encabezan el elenco de la cinta, que promete ‘revelar’ mucho de lo que hombres en el poder han ocultado a la humanidad

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En medio del auge de las teorías conspirativas, las revelaciones “oficiales” sobre avistamientos de ovnis y los supuestos videos que circulan en redes sociales captando seres extraterrestres, llega a las salas de cine en México ‘El Día de la Revelación’, una película que no sólo acerca a la audiencia a un tema que se mantiene vigente, sino que también representa un regreso a los orígenes del imaginario fantástico de Steven Spielberg.

Con una amplia trayectoria explorando este tipo de historias en la pantalla grande, Spielberg ya imaginó visitantes luminosos en ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’ (1977) y a un pequeño expedicionario perdido en nuestro mundo en ‘E.T., El Extraterrestre’ (1982).

La película, protagonizada por Emily Blunt y Josh O’Connor, llega mientras el Gobierno de Estados Unidos continúa con la desclasificación de documentos relacionados con objetos voladores no identificados.

UNA HISTORIA DESDE UNA PREGUNTA

‘El Día de la Revelación’, según Reforma, representa un nuevo eslabón en las reflexiones de Spielberg sobre el tema, planteando una pregunta inquietante: ¿cómo se sacudiría el planeta si finalmente se descubriera que no estamos solos?

El guionista del thriller de conspiración, David Koepp, descarta que exista un vínculo directo entre la película y los acontecimientos recientes, aunque considera que ambos alimentan la conversación pública.

“Que existe vida inteligente en otra parte del universo no es una pregunta, es una certeza matemática”, asegura en entrevista el colaborador de Spielberg, con quien trabajó en ‘Parque Jurásico’ (1993) y ‘La Guerra de los Mundos’ (2005).

“Pero hay algo más interesante: ‘¿Nos han visitado? ¿Están aquí ahora?’”, cuestiona.

Koepp se declara agnóstico respecto a esas interrogantes, pero asegura que la investigación realizada para el guion le permitió descubrir que durante décadas diversos gobiernos han optado por ocultar información relacionada con este fenómeno.

CON EL SELLO ‘DE CASA’

Muchos de los mayores atractivos de ‘Disclosure Day’ están envueltos en el inconfundible estilo cinematográfico de Spielberg. Su lenguaje visual está presente en las sombras, los destellos de lente, el humo, las luces sobreexpuestas, las calles mojadas y cada uno de los elementos que han definido su filmografía.

Las escenas de acción mantienen un enfoque clásico, tangible y eficaz, desde persecuciones automovilísticas hasta una emocionante secuencia ferroviaria que, según se comenta, retoma una idea que el director había querido desarrollar desde los tiempos de ‘Duel’.

A ello se suma la música de John Williams, cuya composición vuelve a convertirse en uno de los elementos más emotivos de la experiencia cinematográfica.

”Existen informes gubernamentales que afirman que esta información debe mantenerse en secreto. No hay duda. Nos han ocultado información. Ahora vemos que el Gobierno de Estados Unidos comienza a publicar algunos datos, en su mayoría confusos y poco convincentes. Pero aún nos queda la duda: ¿qué más hay? ¿Qué nos están ocultando?”, expresó el guionista durante la charla con Reforma.

La historia sigue al analista ‘Daniel Kellner’ (O’Connor), quien roba de una firma militar ultrasecreta evidencia de decenas de contactos con alienígenas ocurridos desde Roswell, Nuevo México, en 1947.

Mientras huye de quienes lo persiguen, Kellner descubre que es capaz de comprender el lenguaje del universo a través de las matemáticas. En ese proceso contacta a ‘Margaret Fairchild’ (Blunt), una presentadora de televisión sorprendida al descubrir que puede leer la mente de otras personas.

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En una sociedad marcada por la polarización política, las teorías de conspiración y la desconfianza hacia los gobiernos, lo que Spielberg plantea a través de su cine puede interpretarse como un acto de rebeldía.

“El corazón de la película es tener empatía por otros seres humanos y por otras formas de vida. Esa es la clave. La cooperación siempre ha sido la clave del éxito humano, y la empatía es la clave del éxito de la especie”, concluyó. (Con información de Reforma y AP)

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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