Promete Gaby Platas muchas sorpresas para el final de ‘Guardián de Mi Vida’ en Televisa

Tras 70 capítulos, este viernes llegará a su fin la telenovela ‘Guardián de Mi Vida’, melodrama producido por Juan Osorio y que está conformado por un gran elenco, en donde destacan nombres como Silvia Navarro, Daniel Arenas y más. Entre las figuras consolidadas que forman parte de esta nueva versión de ‘Amor en Custodia’ se encuentra Gaby Platas, quien, con el personaje de ‘Catalina’, no solo evidenció las maldades de su padre, sino que se convirtió en el soporte de la protagonista para defender su amor. “Todo está cardíaco, pues es que ‘Andrómeda’ se porta muy mal. Es muy traviesa esa señora, muy traviesa”, dijo Platas entre risas en las primeras palabras de la charla con VMÁS.

LLEGA A SU FINAL Durante la plática, Gaby resaltó la historia y el arco que tuvo su personaje durante la telenovela, hasta llegar a reencontrarse no solo con el amor de su vida, sino también con su hija. “En todos los proyectos que he estado con Juan Osorio, la verdad es que han sido un éxito y eso tiene que ver con la calidad de su producción. Él es una persona que está muy atenta a todos los detalles, a las locaciones, con los actores, la historia, todo, y entonces eso se nota. Así que, afortunadamente, nos ha ido muy bien en ViX, en Estados Unidos y ahora en televisión abierta”, dijo la estrella mexicana.

¿Qué fue para ti darle vida a ‘Catalina’? ¿Qué representó este personaje? Me pareció un personaje muy bonito porque vivió toda una transformación. ‘Catalina’ llega al principio de la historia con ganas de vengarse de todo el mundo. Es una mujer muy rota, muy sola también, con mucho rencor hacia muchas personas y, pues, poco a poco se va enterando de que las cosas no son como ella pensaba. Va encontrando, como bien dices, aliados en Sofía, en su familia, que ella siempre pensó que no eran buenas personas, y fue descubriendo su propia historia, que no era como pensaba. Pensaba que el amor de su vida la había abandonado y luego resultó que no; pensaba que su hija había muerto y luego resultó que no. Entonces, es muy bonito tener en tus manos un personaje al que la vida lo va sorprendiendo y sorprendiendo, y le va cambiando su forma de percibir el mundo

Para ti, Gaby, ¿cómo fue la preparación psicológica del personaje? Fue conectar con esta parte tan, tan profundamente triste de tantas pérdidas y de este dolor de ver que su padre, Aramís, es la persona que es, ¿no? Y que es esa misma persona que le destruyó la vida y esa misma persona que tanto daño hace, pues también es la persona que, cuando era niña, la cuidó, cuando era niña jugó con ella, cuando era niña la alimentó. Entonces, en este proceso de pasar del amor que tiene una hija por su padre a ver la clase de persona que realmente es y asumirlo.

A ti te tocó interactuar con la mayoría de los personajes de la familia Peralta-Avitia, ¿cómo fue para ti? ¿Ya habías trabajado con algunos de ellos? Sí, con Alejandro hice una novela que él producía solo hace como 30 años, yo creo. Entonces lo conocía, o sea, como actor, pues de verlo, y como productor. Fue un reencuentro muy bonito porque, además, es un tipazo y es una persona muy divertida. Con Silvia nunca había trabajado y nos volvimos hermanas. Fue precioso encontrar a esta persona tan maravillosa que es. Además de que es una actriz, me parece extraordinaria, ¿no? Con Pau Goto había trabajado en ‘Mis 15’ cuando Pau era adolescente, entonces reencontrarme con ella y ahora verla tan exitosa, tan triunfadora, una mujer sota. Con Tiago y con Robby, que también tuve muchas escenas con ellos. Con Tiago no había trabajado y, pues, fue una gozada porque es un gran actor, además de que es un guapazo.Y con Robby, fíjate que a Robby la conocí cuando era bebé, literal bebé, así de cargarla en brazos. Y luego también en ‘Mis 15’, pero pues Robby era una chavitita, ¿no? Una niña. Y verla ahora y haciendo tantas escenas tan bonitas con ella, me encantó. Fue algo que disfruté mucho como actriz por los personajes y por el tamaño de actores con los que compartí.

MADRE E HIJA SEPARADAS Dentro de la trama de los guardaespaldas y el amor entre los protagonistas existe la historia de cariño entre una madre y su hija, a quienes separaron 20 años atrás, y fue ahí donde justamente Gaby Platas tuvo el reto de hacer sentir ese dolor a la audiencia. “Creo que para los dos personajes, ‘Rex’ y ‘Catalina’, existe este vínculo genético, pero también existe este hueco de 20 años, de que Catalina no la vio crecer, Catalina no la educó, y entonces, como reencontrarte y empezar a crear una relación madre-hija desde ahí, porque pues nos va a quedar siempre ese hueco, ¿no? Pero es como muy bonito encontrarnos ya como dos adultos y el poderlo hablar, y las escenas que tuvimos, pues deciros, es una sensación rara. ¿Cómo empezamos de aquí? ¿Cómo lo llevamos?”.

¿Y qué representa para ti verte en comedia, verte en shows, en participaciones y ahora en drama? ¿Cuál es tu favorito o te gusta más? Híjole, los dos me gustan. Creo que todos tenemos esta dualidad como seres humanos y el tener la oportunidad de profesionalmente explotar los dos lados, creo que es una suerte que no muchos actores tienen. Afortunadamente, nunca he sido encasillada en un solo género y me siento muy afortunada de poder hacer, o sea, bandear para todos lados.

¿Qué nos puedes decir, a lo mejor sin spoilearnos tanto, para que la gente se mantenga todavía ahí en el asiento? Que no se pierdan los últimos capítulos porque, sin spoiler, hay un personaje que ya conoce el público y que va a regresar. Se van a llevar una mega sorpresa. O sea, cuando yo lo leía, sí me voló la cabeza. Entonces, aunque uno sabe cómo va a acabar la historia, no sabes cómo van a llegar ahí. Los malos todavía tienen muchas cuentitas que pagar, todavía hay mucha justicia por hacer y sí se van a llevar muchas sorpresas. Así que no se pueden perder este 2 de octubre ya el gran final de ‘Guardián de Mi Vida’.