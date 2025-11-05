Miss Universo emprenderá acciones contra Nawat Itsaragrisil por trato a Fátima Bosch; Nawat ofrece disculpas

/ 5 noviembre 2025
    Miss Universo emprenderá acciones contra Nawat Itsaragrisil por trato a Fátima Bosch; Nawat ofrece disculpas
    La organización Miss Universo expresó su apoyo a Fátima Bosch y anunció que limitará la participación de Nawat Itsaragrisil en el certamen. FOTO: VANGUARDIA

Tras las declaraciones de Raúl Rocha Cantú en contra de Nawat, empresario tailandés ofrece disculpas entre lágrimas

La organización de Miss Universo anunció que tomará acciones contra Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, luego de que este presuntamente insultara de forma pública a la representante mexicana Fátima Bosch.

El anuncio fue realizado el martes y forma parte de una serie de medidas orientadas a salvaguardar la integridad de las 122 participantes que compiten en la edición 2025.

PRESIDENTE DE MISS UNIVERSO, RAÚL ROCHA, RESPALDA A FÁTIMA Y CONDENA ACCIONES DE NAWAT

La directiva de Miss Universo difundió un video en el que su presidente, Raúl Rocha Cantú, expresó solidaridad con las concursantes y apoyo directo a la representante mexicana. Rocha señaló que no permitirá afectaciones a los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres e indicó que, en su opinión, el director tailandés habría “olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”.

Rocha informó que instruyó posponer el evento de colocación de bandas, en el que ocurrió el incidente, con el objetivo de evitar interacción entre las delegadas y Nawat Itsaragrisil.

RAÚL ROCHA REVELA QUE LIMITARA PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIO NAWAT EN MIS UNIVERSO

Añadió que la presencia del empresario durante la edición 74 del certamen quedaría “muy limitada o nula”.

Según indicó, el CEO de la organización, Mario Búcaro, fue instruido para emitir un comunicado que detalle las acciones corporativas y legales que se emprenderán como consecuencia de lo ocurrido.

Tras el incidente, Miss Universo informó que se enviaron de manera inmediata ejecutivos y especialistas, entre ellos Mario Búcaro y Ronald Day, a Tailandia, con el fin de supervisar el desarrollo del evento. Más de 100 directores nacionales ya presentes en el país sede se sumaron al operativo.

Rocha destacó que la organización respalda a todas las delegadas, subrayando que ninguna participante debe permitir situaciones similares. Expuso que este tipo de hechos afecta no solo a Bosch, sino a todo el grupo de asistentes. Además, afirmó que Miss Universo es una plataforma enfocada en el empoderamiento femenino.

El presidente también sostuvo que muchas concursantes han alcanzado esta instancia tras superar experiencias relacionadas con situaciones de violencia o discriminación, por lo que exhortó a las participantes a mantener su orgullo y actuar con determinación durante el evento.

DESTACAN EL ‘RESPETO Y DIGNIDAD DE LA MUJER’ COMO VALORES PRINCIPALES DE MISS UNIVERSO

La organización señaló que los valores de “respeto y dignidad de la mujer” son principios innegociables, al tiempo que marcó distancia con la gestión de Miss Grand International (MGI), dirigida por Itsaragrisil.

A través de su mensaje, el presidente reiteró la importancia de proteger los espacios de competencia y mantener un entorno seguro para todas las asistentes. Insistió en que el comportamiento reportado no corresponde a los principios que el certamen promueve.

NAWAT OFRECE DISCULPAS GENERALES ENTRE LÁGRIMAS

Tras la controversia, Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025. En su mensaje no mencionó directamente a Fátima Bosch, pero afirmó que ha enfrentado una fuerte presión durante los últimos días.

El empresario puntualizó que no tuvo intención de dañar a ninguna de las participantes y lamentó si alguna se sintió incómoda a causa del suceso. También extendió disculpas a los aficionados del certamen a nivel global.

Asimismo, Itsaragrisil señaló que circulan mensajes en redes sociales que él no pronunció y solicitó que se revise la información publicada en sitios oficiales. Mencionó que algunas expresiones ofensivas fueron añadidas por terceros. Cerró su intervención consultando al auditorio si se encontraban satisfechos y expresó: “¿Están felices? ¡Muy bien!”.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

