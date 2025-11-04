¡Arranca otra era! Confirma Katy Perry lanzamiento de nueva música

En medio de su gira ‘The Lifetime Tour’, Katy Perry anunció que lanzará nueva música y presentará el sencillo principal de su séptimo álbum de estudio. La estrella pop se encuentra actualmente en su gira internacional y, de hecho, el estreno coincidirá con sus dos conciertos en París, donde compartirá el lanzamiento ante su público francés. Perry reveló a través de sus redes sociales que el lanzamiento será este 6 de noviembre, pocos días después de su cumpleaños y de hacer oficial su relación con el político Justin Trudeau.

¿QUÉ SIGUE CON KATY PERRY? De acuerdo con información filtrada, la nueva canción Bandaids está producida por Max Martin y Andrew Watt, dos de los productores más influyentes del pop actual. Esta dupla ha trabajado en éxitos como Die With a Smile y Abacadabra de Lady Gaga, además de los ya clásicos temas de Perry como I Kissed a Girl, Teenage Dream y California Gurls. Cabe destacar que Billboard nombró recientemente a Max Martin como uno de los mejores productores musicales de los últimos 25 años, reafirmando su papel clave en el sonido del pop moderno.

REGRESO AGRIDULCE El último video que lanzó Perry dentro de su era 143 fue I’m His, He’s Mine, tras el poco exitoso Woman’s World, primer sencillo del álbum. Durante la pasada ceremonia de los MTV Video Music Awards, la cantante sorprendió al interpretar un popurrí de sus grandes éxitos, además de presentar sus temas más recientes e incluso cantar en vivo junto a la rapera Doechii.