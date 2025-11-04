¡Arranca otra era! Confirma Katy Perry lanzamiento de nueva música

/ 4 noviembre 2025
    ¡Arranca otra era! Confirma Katy Perry lanzamiento de nueva música
    Apuesta. La estrella pop estrenará su nuevo sencillo el 6 de noviembre, justo en medio de su gira The Lifetime Tour y de su nueva etapa personal. FOTOS: TWITTER@KATYPERRY

La canción titulada ‘Bandaids’ se estrenará este jueves en plataformas digitales, a sólo un año del criticado álbum 143

En medio de su gira ‘The Lifetime Tour’, Katy Perry anunció que lanzará nueva música y presentará el sencillo principal de su séptimo álbum de estudio.

La estrella pop se encuentra actualmente en su gira internacional y, de hecho, el estreno coincidirá con sus dos conciertos en París, donde compartirá el lanzamiento ante su público francés.

Perry reveló a través de sus redes sociales que el lanzamiento será este 6 de noviembre, pocos días después de su cumpleaños y de hacer oficial su relación con el político Justin Trudeau.

¿QUÉ SIGUE CON KATY PERRY?

De acuerdo con información filtrada, la nueva canción Bandaids está producida por Max Martin y Andrew Watt, dos de los productores más influyentes del pop actual.

Esta dupla ha trabajado en éxitos como Die With a Smile y Abacadabra de Lady Gaga, además de los ya clásicos temas de Perry como I Kissed a Girl, Teenage Dream y California Gurls.

Cabe destacar que Billboard nombró recientemente a Max Martin como uno de los mejores productores musicales de los últimos 25 años, reafirmando su papel clave en el sonido del pop moderno.

REGRESO AGRIDULCE

El último video que lanzó Perry dentro de su era 143 fue I’m His, He’s Mine, tras el poco exitoso Woman’s World, primer sencillo del álbum.

Durante la pasada ceremonia de los MTV Video Music Awards, la cantante sorprendió al interpretar un popurrí de sus grandes éxitos, además de presentar sus temas más recientes e incluso cantar en vivo junto a la rapera Doechii.

Son múltiples los logros de Perry con su carrera, y unos de ellos son en ventas, debido a que ha vendido más de 143 millones de discos en todo el mundo y es la novena artista de sencillos digitales más importante en Estados Unidos con 121.5 millones de unidades certificadas.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

