¡Qué escándalo! Demandan por 2 MDD a la marca de tequila de Eva Longoria

/ 8 agosto 2025
    La empresa de la actriz texana fue señalada por incumplimiento de contrato y pagos atrasados. FOTO: FACEBOOK@EVALONGORIABASTÓN

Los demandantes afirman que, pese a las reiteradas promesas de pago, la marca no cubrió las cuotas de noviembre y diciembre de 2023, ni el pago del 1 de enero de 2024

Vaya escándalo para una de las ‘Esposas Desesperadas’ más queridas del espectáculo: Eva Longoria. La marca de tequila Casa Del Sol, cofundada por la actriz, enfrenta una demanda por 2 millones de dólares presentada por Rove, compañía de transporte de lujo cofundada por Jack Brinkley-Cook, hijo de la supermodelo Christie Brinkley.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en el Distrito Este de Nueva York en octubre, Rove alega que Casa Del Sol incumplió un contrato de varios años para anunciarse en su flota de vehículos, que opera en destinos de alto nivel como los Hamptons, Palm Beach y Aspen.

La empresa sostiene que, a pesar de las reiteradas promesas de pago, la marca de tequila no cubrió las cuotas correspondientes a noviembre y diciembre de 2023, ni el pago del 1 de enero de 2024, lo que obligó a suspender las campañas y operaciones.

¿QUÉ PASÓ CON LA EMPRESA DE EVA LONGORIA?

La demanda detalla que Rove incurrió en “costos sustanciales” para cumplir el acuerdo, incluyendo la adquisición y preparación de vehículos con materiales publicitarios, contratación de conductores y personal, así como el despliegue de infraestructura técnica y logística.

Casa Del Sol, fundada en 2021, ha contado con celebridades como Serena Williams, Garbiñe Muguruza, Kathy Hilton, Kyle Kuzma y Brooks Nader como embajadores de la marca.

La compañía se ha caracterizado por organizar lujosos eventos promocionales, entre ellos el alquiler de mansiones y hoteles boutique para fiestas privadas con invitados como el chef Mario Carbone, el DJ Diplo, la influencer Alix Earle y Paris Jackson, además de celebraciones en Miami durante Art Basel.

El abogado de Casa Del Sol, Andrew Bochner, declaró a Page Six que la empresa “ya había iniciado una investigación” antes de la demanda y que está “revisando estos asuntos con la máxima seriedad”, asegurando que explorará todas las opciones legales disponibles.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir? Inicia Enjambre el camino musical para el Simi Fest 2025

En cuanto producciones televisivas Longoria estrenó la serie de ‘Eva Longoria: Searching for Spain’ en la CNN y en Disney+ con la docuserie ‘Necaxa’. (Con información de Reforma)

