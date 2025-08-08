¡Qué escándalo! Demandan por 2 MDD a la marca de tequila de Eva Longoria

Vaya escándalo para una de las ‘Esposas Desesperadas’ más queridas del espectáculo: Eva Longoria. La marca de tequila Casa Del Sol, cofundada por la actriz, enfrenta una demanda por 2 millones de dólares presentada por Rove, compañía de transporte de lujo cofundada por Jack Brinkley-Cook, hijo de la supermodelo Christie Brinkley.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en el Distrito Este de Nueva York en octubre, Rove alega que Casa Del Sol incumplió un contrato de varios años para anunciarse en su flota de vehículos, que opera en destinos de alto nivel como los Hamptons, Palm Beach y Aspen.

La empresa sostiene que, a pesar de las reiteradas promesas de pago, la marca de tequila no cubrió las cuotas correspondientes a noviembre y diciembre de 2023, ni el pago del 1 de enero de 2024, lo que obligó a suspender las campañas y operaciones.