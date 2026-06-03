¡Qué escándalo! Ela Vidal habría sido infiel a Drake Bell con el mánager de Aleks Syntek
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La revista TV Notas aseguró que la pareja atraviesa una crisis sentimental en medio del presunto embarazo de la productora audiovisual
Lo que comenzó como un aparente rumor de espectáculos estaría tomando fuerza con los reportes sobre una posible separación entre Drake Bell y su novia, la productora audiovisual Ela Vidal, luego de que presuntamente ella le fuera infiel al cantante estadounidense con un empresario relacionado con la industria musical.
Fue a mediados de mayo cuando comenzó a especularse que Drake Bell y su novia estarían esperando a su primer bebé juntos. Una fuente consultada por la revista TV Notas aseguró que la noticia los tenía muy contentos, ya que desde hacía tiempo buscaban formar una familia.
“Sí, Ela está embarazada. Él se puso feliz, tenía muchos planes de formar una familia de nueva cuenta”, explicó la fuente a la revista de circulación nacional, según recuperó El Universal.
¿QUÉ LE PASÓ A DRAKE BELL?
Según reportó TV Notas, la situación habría cambiado cuando el protagonista de ‘Drake & Josh’ supuestamente descubrió que la modelo mantenía conversaciones de carácter sentimental con el empresario Aitor García.
“Lamentablemente, hace unos días, Drake le cachó mensajes de amor con el empresario Aitor García, dueño de One Life y mánager de Aleks Syntek. Así se enteró de que ella le había sido infiel. Drake entró en crisis, se volvió como loco, le reclamó y ella lo negó, pero las pruebas ahí estaban”, señaló la publicación.
De acuerdo con la misma versión, tras enterarse de la situación, el cantante habría atravesado una profunda crisis emocional que estaría afectando seriamente su vida personal. Incluso, el impacto del supuesto descubrimiento habría derivado en el envío de mensajes amenazantes hacia el empresario.
Hasta la tarde de este miércoles, ambos involucrados habían desaparecido de Instagram. Mientras Ela Vidal eliminó su cuenta, Drake Bell borró todas las fotografías de su perfil, incluidas aquellas relacionadas con su carrera profesional. (Con información de El Universal).