¡Qué escándalo! Ela Vidal habría sido infiel a Drake Bell con el mánager de Aleks Syntek

Lo que comenzó como un aparente rumor de espectáculos estaría tomando fuerza con los reportes sobre una posible separación entre Drake Bell y su novia, la productora audiovisual Ela Vidal, luego de que presuntamente ella le fuera infiel al cantante estadounidense con un empresario relacionado con la industria musical.

Fue a mediados de mayo cuando comenzó a especularse que Drake Bell y su novia estarían esperando a su primer bebé juntos. Una fuente consultada por la revista TV Notas aseguró que la noticia los tenía muy contentos, ya que desde hacía tiempo buscaban formar una familia.

“Sí, Ela está embarazada. Él se puso feliz, tenía muchos planes de formar una familia de nueva cuenta”, explicó la fuente a la revista de circulación nacional, según recuperó El Universal.