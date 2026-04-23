¿Qué hacer en Saltillo? Arranque de la Feria del Libro, show de Bely y Beto, conciertos de Humbe y Chayanne y reunión de coleccionistas

Un fin de semana muy activo es el que vivirá, desde hoy, Saltillo con diversas actividades y recintos listos para recibir al público, por lo que serán momentos para guardar en la memoria.

ARRANQUE DE LA FERIA DEL LIBRO 2026 Uno de los eventos culturales y artísticos más importantes de Coahuila inicia este viernes 24 de abril: la Feria Internacional del Libro de Coahuila, donde se espera ofrecer una de las convivencias y actividades más especiales para el público. De nueva cuenta, el recinto anfitrión será el Campus Arteaga de la UAdeC y, como cada año, el acceso no tendrá costo. Además, habrá una ruta de transporte gratuito. Entre los invitados para este primer fin de semana se encuentra el ilustrador Alex Carrillo, quien presentará su libro Despertar de Colores. De igual forma, estarán autores como Iveth Luna Flores, Michelle Ortiz, Maricela Guerrero, Imanol Caneyada y Kiko Amant, entre otros. Las actividades continuarán a lo largo de la semana, por lo que habrá oportunidad de formar parte de ellas y de explorar los stands de los diversos expositores que se unen a la “fiesta de las letras”.

CONCIERTO DE HUMBE Este mismo viernes 24 de abril, la llegada de Humbe emociona a la audiencia local, ya que se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte de su gira Dueño del Cielo. La cita es a las 21:00 horas, por lo que se podrá asistir con tiempo para disfrutar de uno de los shows más esperados del mes. De hecho, los últimos boletos para el concierto se pueden encontrar en el sitio arema.mx.

CHAYANNE REGRESA A SALTILLO El conocido como “el papá de México” se presentará este sábado 25 de abril en el Estadio Francisco I. Madero como parte de su exitosa gira Bailemos Otra Vez y su regreso a la capital coahuilense. Los últimos boletos se pueden adquirir en el sitio superboletos.com, por lo que es la oportunidad de bailar éxitos como ‘Torero’ o ‘Tiempo de Vals’ junto al querido artista puertorriqueño.

CONCIERTO CON LA OMSA DE SALTILLO Este sábado se llevará a cabo el concierto Latidos Animados de la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA), una propuesta para chicos y grandes, pues tendrá como protagonistas temas de películas de Disney y Pixar, además del clásico Pedro y el Lobo. El concierto, con cupo limitado, se realizará a las 18:30 horas en el Teatro del IMSS, y los boletos están disponibles desde 160 pesos en la boletera digital Boletrix.

BELY & BETO PARA LOS NIÑOS Este domingo 26 de abril se llevará a cabo el concierto de Bely & Beto en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte de la celebración del Día del Niño en Saltillo. La cita es a las 16:00 horas y, como invitados especiales de la dupla regia, estará el grupo Los Payasónicos, lo que representa un evento especial para chicos y grandes.

Para adquirir alguno de los últimos boletos será necesario entrar al sitio jrticket.com, donde los costos van de 350 a 2 mil pesos.

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