¿Qué hacer en Saltillo? Caifanes, teatro musical, teatro local, encendido de pino y Shiba Anime Fest

El frío dio un respiro en este otoño, por lo que este fin de semana será ideal para salir de casa, convivir con amigos o familia y disfrutar de las actividades artísticas y de entretenimiento que habrá en diversos puntos de Saltillo. ¡Toma nota y asiste a tu favorito!

CONCIERTO DE CAIFANES Para continuar con su estela de éxito, la banda Caifanes agregó a Saltillo como parte de su Caifanes Tour 2025, por lo que los fanáticos del rock mexicano podrán corear sus clásicos en vivo. La presentación será este viernes 14 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Parque Las Maravillas. Aunque el evento está casi sold out, aún quedan entradas en el sitio arema.mx, exclusivamente en el área General, con un costo de $645 pesos.

ENCENDIDO DE PINO EN VILLA ALTA Una de las plazas comerciales más populares de la ciudad, Paseo Villalta, realizará su tradicional encendido del pino navideño, con villancicos, luces y actividades familiares este viernes 14 de noviembre. De acuerdo con la información publicada en sus redes sociales, el evento comenzará a las 19:00 horas y no tiene costo de entrada.

TEATRO LOCAL EN LA BESANA Este fin de semana inicia la temporada de la obra “Aquetemato”, que tendrá su primera función este viernes 14 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural La Besana. El costo del boleto es de $100 pesos, disponibles directamente en taquilla. La obra es dirigida por Juan Antonio Villarreal y cuenta con un elenco de reconocidos actores locales: Oscar Troyo, Sugeiry Itzel y Diego Lazo.

OBRA MUSICAL: ‘LEGALMENTE RUBIA’ La puesta en escena de “Legalmente Rubia: El Musical” se llevará a cabo este viernes 14 y sábado 15 de noviembre, con funciones a las 17:00 y 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La producción llega de la mano del alumnado del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. Los boletos tienen un costo de $100 pesos en preventa y $150 pesos en taquilla.

SHIBA ANIME FEST El domingo 16 de noviembre se realizará una nueva edición del popular Shiba Anime Fest, evento que reúne a fanáticos de la cultura geek, el anime, la música y, ahora, también del arte drag. El festival comenzará a las 10:00 horas en el Gimnasio Nazario Ortiz Garza, con la presencia de figuras del doblaje como Luis Carreño (voz de Bob Esponja), Aru Corona y Huaraz Huerta.

