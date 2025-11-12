¡Un éxito! Agotan fans las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Mattel

Sin importar que su lanzamiento oficial será hasta octubre de 2026, la preventa de las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ —producidas por la línea de coleccionistas Mattel Creations— resultó un éxito rotundo. Apenas minutos después de comenzar, el producto se declaró agotado.

Las primeras muñecas de ‘Rumi’, ‘Zoey’ y ‘Mira’ arrasaron en ventas este miércoles, atrayendo no sólo a coleccionistas de muñecas, sino también a los fanáticos de la exitosa película de Sony y Netflix.

En su sitio oficial, Mattel Creations confirmó que el set tendría un costo de $3,300 pesos mexicanos, con envíos programados para octubre de 2026.