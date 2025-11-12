¡Un éxito! Agotan fans las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Mattel
El set con las tres protagonistas del filme de Sony y Netflix se vendió exclusivamente por internet a un costo de $3,300 pesos dentro de la línea Mattel Creations
Sin importar que su lanzamiento oficial será hasta octubre de 2026, la preventa de las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ —producidas por la línea de coleccionistas Mattel Creations— resultó un éxito rotundo. Apenas minutos después de comenzar, el producto se declaró agotado.
Las primeras muñecas de ‘Rumi’, ‘Zoey’ y ‘Mira’ arrasaron en ventas este miércoles, atrayendo no sólo a coleccionistas de muñecas, sino también a los fanáticos de la exitosa película de Sony y Netflix.
En su sitio oficial, Mattel Creations confirmó que el set tendría un costo de $3,300 pesos mexicanos, con envíos programados para octubre de 2026.
¿QUÉ PASÓ CON LAS MUÑECAS DE ‘KPOP DEMON HUNTERS’?
La cinta —conocida en México y Latinoamérica como ‘Las Guerreras Kpop’— contará con más mercancía oficial, incluyendo juguetes, accesorios y artículos de colección. Esto surge tras el acuerdo millonario que los productores firmaron con Hasbro y Mattel.
Hace unos días, las primeras imágenes del set aparecieron en el portal de Mattel, generando gran expectativa. La compañía adelantó que habrá más lanzamientos inspirados en los personajes del filme dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans.
Aunque muchos fanáticos no alcanzaron la preventa directa, algunos expresaron su inconformidad por la escasa disponibilidad y por el aumento de precios en la reventa, donde el set ya se ofrece entre $4,300 y $5,000 pesos.
El set incluye a las tres protagonistas —Rumi, Zoey y Mira— con sus atuendos del performance final de la película, además de las armas que cada una utiliza para combatir a los demonios en la historia.