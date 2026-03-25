¡Y te callas! Hotel contradice a Chappell Roan tras polémica por agresión a hija de Jude Law y Jorginho

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 25 marzo 2026
    ¡Y te callas! Hotel contradice a Chappell Roan tras polémica por agresión a hija de Jude Law y Jorginho
    Vergüenza. El recinto negó que el guardaespaldas involucrado perteneciera a su personal, mientras crece la controversia en redes FOTO: AP

La intérprete de ‘The Subway’ aseguró que el guardaespaldas que agredió a la niña y a su madre formaba parte de la seguridad del recinto; sin embargo, el hotel lo negó y lo vinculó con su equipo

Las redes sociales no han dejado pasar la agresión que hizo llorar a una niña fan de Chappell Roan, especialmente por el historial de actitudes consideradas prepotentes y acciones déspotas que ha mostrado la cantante en shows, alfombras rojas y en la vía pública.

Queda claro que la intérprete de ‘Good Luck, Babe!’ no está satisfecha con las consecuencias de la fama; sin embargo, en su intento de disculpa involucró al hotel Tangará Palace, al sugerir que el hombre que hizo llorar a la menor formaba parte del equipo del recinto.

No obstante, el Daily Mail reportó que el equipo del lujoso hotel compartió un comunicado en el que se deslindó del guardaespaldas como su empleado, asegurando que esta versión coincide con la de la esposa del futbolista Jorginho.

¿QUÉ PASÓ CON CHAPPELL ROAN?

Mediante un comunicado, la cantante negó las acusaciones, pese a que dos adultos coincidían con la versión de la menor.

“No los vio desayunando en su hotel, como afirmó en su video. No dio instrucciones a su equipo de seguridad personal ni a nadie de su equipo para que interactuaran con ellos. Chappell exige los más altos estándares a sus equipos y tiene tolerancia cero ante cualquier tipo de comportamiento agresivo hacia ella o sus fans”, expresó la cantante.

Lo anterior contrasta con las acciones de Roan, quien primero ignoró las quejas del público brasileño en redes sociales para luego publicar un video “conmovida” en el que aseguró que desconocía las acusaciones.

Ada, la hija de Jude Law, se alojaba con su madre, Catherine Harding, y su padrastro, Jorginho, en el hotel de lujo cuando reconoció a la cantante desayunando y le sonrió al pasar, sin acercarse ni pedirle una foto.

Sin embargo, Jorginho afirma que la situación se agravó momentos después, cuando un guardaespaldas, presuntamente vinculado a la cantante, se enfrentó a la niña y a su madre.

CONFLICTIVA

Días antes del incidente, Roan realizó una transmisión en vivo en la que insultó y se burló de la prensa y de los fanáticos que la esperaban afuera de un restaurante en Estados Unidos. En ese momento, utilizó el argumento de estar cansada de la falta de privacidad, aunque ninguno de los presentes la tocó o la acosó más allá de saludarla o pedirle un autógrafo.

En 2024, durante la alfombra roja de los Premios MTV, le gritó e insultó a un fotógrafo luego de que este le pidiera que volteara hacia su cámara.

https://vanguardia.com.mx/show/harry-potter-estrenara-en-navidad-hbo-max-revela-primer-trailer-de-su-ambiciosa-serie-NH19691378

Para aumentar la polémica, el comunicado fue posteriormente eliminado del sitio web de Leo Dias. “El hotel y la otra parte dicen que ‘no fue la seguridad del hotel’, así que... queda alguien del equipo de Roan. Si hubieran refutado la afirmación, no creo que la hubieran repetido”, comentó un usuario en redes sociales.

En internet también recuerdan que existen otras estrellas pop que mantienen una relación cercana con sus fans, especialmente menores de edad, como Dua Lipa, Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, algo que los seguidores de Chappell Roan no logran aceptar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Brasil

Personajes


Jude Law

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
A casi un mes de detectarse las manchas de crudo, el derrame ha contaminado el Corredor Arrecifal del Suroeste, afectando a comunidades pesqueras y fauna marina.

Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame
Sheinbaum responde a Riva Palacio tras acusaciones sobre Cuba y cárteles. La presidenta rechaza señalamientos y los califica como “ciencia ficción”.

‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos
Una de sus exigencias es que la ley no sea retroactiva, algo que sí está planteado en el proyecto.

Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados
La reforma es retroactiva, es decir, aplica a las pensiones vigentes antes de la aprobación de la enmienda constitucional.

En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’
El congresista Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro de alto rango del comité, interroga a la secretaria de Seguridad Nacional, en la Cámara de Representantes.

Revela un congresista demócrata que Trump mostró un mapa clasificado en un vuelo en 2022

Un portavoz militar iraní ridiculizó el plan de paz de 15 puntos que, según Trump, se está debatiendo, y afirmó el miércoles que los estadounidenses solo estaban negociando entre ellos.

EU se prepara para desplegar tropas en medio de las afirmaciones de Trump de que las conversaciones con Irán han sido ‘muy buenas’
A mediados de la segunda mitad de 2025, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que contemplan aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos.

China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

¿Podría un Castro convertirse en el sucesor de Díaz-Canel en Cuba?