¡Y te callas! Hotel contradice a Chappell Roan tras polémica por agresión a hija de Jude Law y Jorginho

Las redes sociales no han dejado pasar la agresión que hizo llorar a una niña fan de Chappell Roan, especialmente por el historial de actitudes consideradas prepotentes y acciones déspotas que ha mostrado la cantante en shows, alfombras rojas y en la vía pública. Queda claro que la intérprete de ‘Good Luck, Babe!’ no está satisfecha con las consecuencias de la fama; sin embargo, en su intento de disculpa involucró al hotel Tangará Palace, al sugerir que el hombre que hizo llorar a la menor formaba parte del equipo del recinto. No obstante, el Daily Mail reportó que el equipo del lujoso hotel compartió un comunicado en el que se deslindó del guardaespaldas como su empleado, asegurando que esta versión coincide con la de la esposa del futbolista Jorginho.

¿QUÉ PASÓ CON CHAPPELL ROAN? Mediante un comunicado, la cantante negó las acusaciones, pese a que dos adultos coincidían con la versión de la menor. “No los vio desayunando en su hotel, como afirmó en su video. No dio instrucciones a su equipo de seguridad personal ni a nadie de su equipo para que interactuaran con ellos. Chappell exige los más altos estándares a sus equipos y tiene tolerancia cero ante cualquier tipo de comportamiento agresivo hacia ella o sus fans”, expresó la cantante.

Lo anterior contrasta con las acciones de Roan, quien primero ignoró las quejas del público brasileño en redes sociales para luego publicar un video “conmovida” en el que aseguró que desconocía las acusaciones. Ada, la hija de Jude Law, se alojaba con su madre, Catherine Harding, y su padrastro, Jorginho, en el hotel de lujo cuando reconoció a la cantante desayunando y le sonrió al pasar, sin acercarse ni pedirle una foto. Sin embargo, Jorginho afirma que la situación se agravó momentos después, cuando un guardaespaldas, presuntamente vinculado a la cantante, se enfrentó a la niña y a su madre.

CONFLICTIVA Días antes del incidente, Roan realizó una transmisión en vivo en la que insultó y se burló de la prensa y de los fanáticos que la esperaban afuera de un restaurante en Estados Unidos. En ese momento, utilizó el argumento de estar cansada de la falta de privacidad, aunque ninguno de los presentes la tocó o la acosó más allá de saludarla o pedirle un autógrafo. En 2024, durante la alfombra roja de los Premios MTV, le gritó e insultó a un fotógrafo luego de que este le pidiera que volteara hacia su cámara.

Para aumentar la polémica, el comunicado fue posteriormente eliminado del sitio web de Leo Dias. “El hotel y la otra parte dicen que ‘no fue la seguridad del hotel’, así que... queda alguien del equipo de Roan. Si hubieran refutado la afirmación, no creo que la hubieran repetido”, comentó un usuario en redes sociales. En internet también recuerdan que existen otras estrellas pop que mantienen una relación cercana con sus fans, especialmente menores de edad, como Dua Lipa, Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, algo que los seguidores de Chappell Roan no logran aceptar.

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