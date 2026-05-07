Shakira vuelve al Mundial: FIFA confirma ‘Dai Dai’ como himno oficial de 2026

La canción ‘Dai Dai’, interpretada por la colombiana Shakira, será el tema oficial del FIFA World Cup 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, anunció la artista en un breve video publicado en sus redes sociales. El tema será lanzado el próximo 14 de mayo.

En el video, grabado en el Maracanã Stadium, en Rio de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, acompañada de varios balones y un grupo de bailarines mientras interpreta fragmentos de ‘Dai Dai’.

En las escenas reveladas, la cantante coloca el balón en el suelo como si fuera a realizar una jugada y comienza la coreografía del tema junto a bailarines vestidos con los colores de selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos.