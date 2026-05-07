Shakira vuelve al Mundial: FIFA confirma ‘Dai Dai’ como himno oficial de 2026

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    Shakira vuelve al Mundial: FIFA confirma ‘Dai Dai’ como himno oficial de 2026
    Apuesta. El video promocional de ‘Dai Dai’ fue grabado en el estadio Maracaná y revive la esencia futbolera de la cantante. FOTO: EFE
Israel García
por Israel García

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La canción saldrá el próximo 14 de mayo con la intención de posicionarse antes del arranque de la justa futbolera

La canción ‘Dai Dai’, interpretada por la colombiana Shakira, será el tema oficial del FIFA World Cup 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, anunció la artista en un breve video publicado en sus redes sociales. El tema será lanzado el próximo 14 de mayo.

En el video, grabado en el Maracanã Stadium, en Rio de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, acompañada de varios balones y un grupo de bailarines mientras interpreta fragmentos de ‘Dai Dai’.

En las escenas reveladas, la cantante coloca el balón en el suelo como si fuera a realizar una jugada y comienza la coreografía del tema junto a bailarines vestidos con los colores de selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

¿QUÉ HIZO SHAKIRA?

“Oe, oe, oe”, comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y una letra en inglés que hace referencia al sentido de pertenencia de un Mundial para todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de 2006 FIFA World Cup, 2010 FIFA World Cup y 2014 FIFA World Cup, además del ‘Trionda’ de Norteamérica 2026, lo que representa un guiño a las aportaciones musicales de la cantante a esta competencia a lo largo de su carrera.

El tema ‘Waka Waka’ (This Time for Africa) fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y, cuatro años más tarde, la colombiana repitió en Brasil 2014 con ‘La La La’ (Brazil 2014), mientras que su éxito Hips Don’t Lie fue sensación durante Alemania 2006.

El video, de un minuto con siete segundos de duración, termina con la frase “We are ready” (“Estamos listos”).

https://vanguardia.com.mx/show/las-hermanas-sanderson-regresan-hocus-pocus-3-avanza-oficialmente-JG20517835

Desde hace semanas, la FIFA ha presentado diversas apuestas musicales para acompañar y llenar de espectáculo el Mundial, entre ellas las canciones ‘Lighter’, de Carin León junto a Jelly Roll, y ‘Por Ella’, a dueto entre Belinda y Los Ángeles Azules. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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