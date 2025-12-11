¿Qué hacer en Saltillo? Genitallica, la Burrita Burrona, Slipknot y ópera llenan de espectáculos la ciudad

/ 11 diciembre 2025
    ¿Qué hacer en Saltillo? Genitallica, la Burrita Burrona, Slipknot y ópera llenan de espectáculos la ciudad

Este fin de semana la actividad continúa en la ciudad con grandes eventos para disfrutar

Descubre todas las actividades que puedes disfrutar este fin de semana con VANGUARDIA, y no te quedes con las ganas de disfrutar en familia, en pareja, con amigos o por tu cuenta de una opción ideal para ti.

Posada con Genitallica

Este sábado 13 de diciembre la Cervecería Don Baldomero celebrará su posada con la presencia de la reconocida banda de rock Genitallica, que ofrecerá un show desde las 21:00 horas.

El costo en taquilla es de 400 pesos y el meet&greet está en 500 pesos.

Comedia navideña

El show de comedia ‘La verdá de la Navidá’ se presentará este domingo 14 de diciembre con la participación de la Burrita Burrona y Turbulence, en punto de las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Los boletos se pueden conseguir todavía en NewTicket desde 460 hasta mil pesos.

Tributo a Slipknot

La banda Nine(sic) está preparando un homenaje a la legendaria agrupación de nu-metal Slipknot, con una presentación este sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas en Beer Therapy Saltillo.

La entrada tiene un costo de 200 pesos.

Debut del Coro Infantil de la COSA

La Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) presentará este sábado 13 un proyecto que ha gestado durante el último semestre, el Coro Infantil Comunitario, llamado de cariño la “COSITA”.

La presentación será a las 19:00 horas con un concierto navideño en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. La entrada es gratuita.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

