¿Qué hacer en Saltillo? Genitallica, la Burrita Burrona, Slipknot y ópera llenan de espectáculos la ciudad

Descubre todas las actividades que puedes disfrutar este fin de semana con VANGUARDIA, y no te quedes con las ganas de disfrutar en familia, en pareja, con amigos o por tu cuenta de una opción ideal para ti. Posada con Genitallica Este sábado 13 de diciembre la Cervecería Don Baldomero celebrará su posada con la presencia de la reconocida banda de rock Genitallica, que ofrecerá un show desde las 21:00 horas.

El costo en taquilla es de 400 pesos y el meet&greet está en 500 pesos. Comedia navideña El show de comedia ‘La verdá de la Navidá’ se presentará este domingo 14 de diciembre con la participación de la Burrita Burrona y Turbulence, en punto de las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Los boletos se pueden conseguir todavía en NewTicket desde 460 hasta mil pesos. Tributo a Slipknot La banda Nine(sic) está preparando un homenaje a la legendaria agrupación de nu-metal Slipknot, con una presentación este sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas en Beer Therapy Saltillo.

La entrada tiene un costo de 200 pesos. Debut del Coro Infantil de la COSA La Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) presentará este sábado 13 un proyecto que ha gestado durante el último semestre, el Coro Infantil Comunitario, llamado de cariño la “COSITA”.