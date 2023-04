¿Qué hacer en Saltillo? Stand-up, clásicos del teatro y estrenos

Arte para todos los gustos

También hay exposiciones en la ciudad que aún no se van y que todavía tienes tiempo de ver. El Museo de Artes Gráficas, por ejemplo, alberga dos grandes muestras, la primera es “Diario abierto: Memoria de un encierro”, que recopila tres años de colaboración en línea de cientos de artistas mujeres de habla hispana en América y Europa a través del proyecto de difusión en Instagram “Diario de un encierro”, mientras que en “My battery is low and it’s getting dark” el coahuilense Carlos Vielma reinventa el ejido de Estación Marte como un espacio alienígena, inspirado en Ray Bradbury y Stanley Kubrick.