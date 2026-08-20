$!¿Qué hacer en Saltillo? Tributo a Arctic Monkeys, Círculo Dramaturgas, recital ‘Cantemos con Amor’, ‘Toys Collector’ y ‘La Noche del Demonio 5’ en cines

Este fin de semana es para disfrutar de una ligera salida, tal vez dar la vuelta con alguna actividad especial entre el arte y el entretenimiento, para así “cargar” la pila y continuar con la rutina de la semana. ¡Chécate las opciones de actividades!

DRAMATURGIA Este viernes 21 de agosto se realizará el tercer aniversario del Círculo Dramaturgas de Saltillo. La cita es en el Centro Cultural Vito Alessio Robles y la entrada es gratuita. De acuerdo con la información, se trata de un encuentro para reconocer la trayectoria, las aportaciones y los procesos colectivos de creación dramatúrgica desarrollados por sus integrantes.

NOCHE DE RECITAL También este viernes 21 de agosto se realizará el esperado recital ‘Cantemos con Amor’, con la participación musical del taller coral impartido por Ricardo Antonio. La cita es en el salón audiovisual del Colegio La Paz, a las 20:30 horas. La entrada al evento musical será únicamente mediante la donación de víveres no perecederos, que posteriormente podrán ser compartidos con quienes los necesiten.

TRIBUTO A ARCTIC MONKEYS Este sábado 22 de agosto, en el escenario del Bar Terapy, se presentará Arctic Monkeys Live Experience, un tributo a la banda británica en manos y voz de Midnight Club. La cita es a las 21:00 horas y, para asistir, hay que comprar los boletos a través de Passline, donde el costo es de $150 pesos.

TRIBUTO A ARCTIC MONKEYS Este sábado 22 de agosto, en el escenario del Bar Terapy, se presentará Arctic Monkeys Live Experience, un tributo a la banda británica en manos y voz de Midnight Club. La cita es a las 21:00 horas y, para asistir, hay que comprar los boletos a través de Passline, donde el costo es de $150 pesos.

TOYS COLLECTOR SALTILLO Este sábado 22 y domingo 23 de agosto se llevará a cabo el encuentro de coleccionistas de figuras y juguetes. Además, el espacio será utilizado para la venta de figuras y así completar la búsqueda de piezas para sus colecciones. Para asistir deberán acudir a Plaza Sarapera, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

‘LA NOCHE DEL DEMONIO 5’ EN CINES Tras haber recaudado más de 740 millones de dólares en la taquilla mundial, la franquicia ‘Insidious’ regresa con una nueva familia y una historia de terror que redefine lo que es capaz de hacer El Más Allá. En ‘La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros’, Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de ‘Insidious’.

Las funciones están disponibles en complejos de Cinépolis y Cinemex, como La Nogalera, Paseo Villalta y Galerías Saltillo.

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