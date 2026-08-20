¿Qué hacer en Saltillo? Tributo a Arctic Monkeys, Círculo Dramaturgas, recital ‘Cantemos con Amor’, ‘Toys Collector’ y ‘La Noche del Demonio 5’ en cines

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    ¿Qué hacer en Saltillo? Tributo a Arctic Monkeys, Círculo Dramaturgas, recital ‘Cantemos con Amor’, ‘Toys Collector’ y ‘La Noche del Demonio 5’ en cines
    Planes. Desde un tributo a Arctic Monkeys y un encuentro de dramaturgas hasta una reunión de coleccionistas y estrenos de terror, estas son algunas opciones para disfrutar el fin de semana en Saltillo. FOTO: ARCHIVO

Las vacaciones casi terminan y las actividades que restan están enfocadas en seguir disfrutando de los días tranquilos, previo al regreso a la rutina escolar y más

Este fin de semana es para disfrutar de una ligera salida, tal vez dar la vuelta con alguna actividad especial entre el arte y el entretenimiento, para así “cargar” la pila y continuar con la rutina de la semana. ¡Chécate las opciones de actividades!

$!¿Qué hacer en Saltillo? Tributo a Arctic Monkeys, Círculo Dramaturgas, recital ‘Cantemos con Amor’, ‘Toys Collector’ y ‘La Noche del Demonio 5’ en cines

DRAMATURGIA

Este viernes 21 de agosto se realizará el tercer aniversario del Círculo Dramaturgas de Saltillo. La cita es en el Centro Cultural Vito Alessio Robles y la entrada es gratuita.

De acuerdo con la información, se trata de un encuentro para reconocer la trayectoria, las aportaciones y los procesos colectivos de creación dramatúrgica desarrollados por sus integrantes.

NOCHE DE RECITAL

También este viernes 21 de agosto se realizará el esperado recital ‘Cantemos con Amor’, con la participación musical del taller coral impartido por Ricardo Antonio. La cita es en el salón audiovisual del Colegio La Paz, a las 20:30 horas.

La entrada al evento musical será únicamente mediante la donación de víveres no perecederos, que posteriormente podrán ser compartidos con quienes los necesiten.

TRIBUTO A ARCTIC MONKEYS

Este sábado 22 de agosto, en el escenario del Bar Terapy, se presentará Arctic Monkeys Live Experience, un tributo a la banda británica en manos y voz de Midnight Club.

La cita es a las 21:00 horas y, para asistir, hay que comprar los boletos a través de Passline, donde el costo es de $150 pesos.

TRIBUTO A ARCTIC MONKEYS

Este sábado 22 de agosto, en el escenario del Bar Terapy, se presentará Arctic Monkeys Live Experience, un tributo a la banda británica en manos y voz de Midnight Club.

La cita es a las 21:00 horas y, para asistir, hay que comprar los boletos a través de Passline, donde el costo es de $150 pesos.

TOYS COLLECTOR SALTILLO

Este sábado 22 y domingo 23 de agosto se llevará a cabo el encuentro de coleccionistas de figuras y juguetes. Además, el espacio será utilizado para la venta de figuras y así completar la búsqueda de piezas para sus colecciones.

Para asistir deberán acudir a Plaza Sarapera, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

‘LA NOCHE DEL DEMONIO 5’ EN CINES

Tras haber recaudado más de 740 millones de dólares en la taquilla mundial, la franquicia ‘Insidious’ regresa con una nueva familia y una historia de terror que redefine lo que es capaz de hacer El Más Allá.

En ‘La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros’, Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de ‘Insidious’.

https://vanguardia.com.mx/show/de-alejandro-sanz-a-p-o-d-estos-son-los-conciertos-que-vienen-a-saltillo-en-2026-DN22944447

Las funciones están disponibles en complejos de Cinépolis y Cinemex, como La Nogalera, Paseo Villalta y Galerías Saltillo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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