De Alejandro Sanz a P.O.D.: estos son los conciertos que vienen a Saltillo en 2026

La segunda mitad del año comenzó en medio del fútbol y el aniversario de la ciudad; sin embargo, el entretenimiento y las opciones de fiesta no se han terminado, ya que aún faltan conciertos y festivales por realizarse, mismos que seguramente marcarán la agenda de espectáculos, algunos de ellos con artistas de talla internacional como P.O.D., Brett Young, Alejandro Sanz, Ricardo Arjona y Heartland. Si aún no decides a cuál asistir o deseas regalar un boleto para estos espectáculos, en VMÁS te enlistamos la información necesaria para que te unas a estos shows.

VICTOR MENDIVIL - 04 DE SEPTIEMBRE El exponente de la música urbana y los corridos tumbados llegará a Saltillo para deleitar a su público con una presentación en solitario. Su concierto se desarrollará en el Auditorio Parque Las Maravillas a partir de las 21:00 horas, sirviendo como plataforma para promocionar sus temas virales y nuevos lanzamientos dentro del género. Los boletos para su presentación cuentan con un rango de precios que inicia desde los $250 pesos en secciones generales y se eleva hasta los $2,040 pesos en áreas preferenciales. Los fanáticos pueden adquirir sus entradas electrónicas a través de la plataforma Eticket.mx.

ALEJANDRO SANZ - 15 DE OCTUBRE El reconocido cantautor español pisará suelo saltillense como parte de su esperado ‘Tour México 2026’, titulado ‘¿Y Ahora Qué?’. El concierto se llevará a cabo en el Estadio Francisco I. Madero, escenario donde el artista repasará los más grandes éxitos de su trayectoria junto a sus más recientes lanzamientos, en un espectáculo masivo diseñado para reencontrarse con sus fanáticos del norte del país. Los precios de las entradas oscilan entre los $800 pesos en grada general y alcanzan los $3,800 pesos en la Zona Fan, ofreciendo una variedad de localidades para distintos presupuestos. La venta oficial de los accesos está disponible en línea a través de la plataforma Arema.mx.

JULIÓN ÁLVAREZ - 16 DE OCTUBRE ‘El Rey de la Taquilla’ encabezará la cartelera musical estelar de la noche del viernes en el Rodeo Saltillo 2026, un marco festivo que servirá para inaugurar oficialmente las instalaciones de la Expo Coahuila. El cantante chiapaneco se presentará junto a la agrupación Costumbre en un espectáculo de regional mexicano enfocado en recorrer sus temas más icónicos e inolvidables. Los boletos se comercializan mediante el portal digital JrTicket.com y en tiendas físicas de Jr. Sombreros, contando con diferentes opciones de costos según la zona dentro del recinto. Se anticipa una alta convocatoria debido al arraigo del artista y al impacto del festival gastronómico y vaquero.

BANDA EL RECODO - 17 DE OCTUBRE DE 2026 ‘La Madre de Todas las Bandas’ tomará el escenario de la Expo Coahuila en el marco de la jornada sabatina del Rodeo Saltillo 2026. La histórica agrupación sinaloense forma parte de los espectáculos principales del evento y estará acompañada esa misma velada por el grupo Solido, para brindar una noche llena de fiesta y música de banda. Los accesos para ver a la icónica banda están disponibles a través del sitio web oficial JrTicket.com, así como en las sucursales de Jr. Sombreros en Saltillo.

SALTILLERA FEST - 17 DE OCTUBRE El Saltillera Fest 2026 se erige como una de las propuestas musicales más ambiciosas en la ciudad, reuniendo una potente mezcla de rock, ska e indie en un solo escenario. Las instalaciones de la Hacienda El Mimbre albergarán esta primera edición masiva, la cual busca posicionarse como un referente del entretenimiento y la cultura de festivales en el norte del país. El costo de los accesos parte de los $350 pesos en Zona General dentro de la primera fase de venta, mientras que las localidades Preferente y VIP alcanzan los $1,500 pesos por persona. Los boletos se pueden adquirir en línea a través del portal en línea Hot Ticket. Su lineup destaca por la presencia estelar de renombrados artistas y agrupaciones como José Madero, Inspector, La Gusana Ciega, Los Claxons, Little Jesus, Simpson Ahuevo, Paloma Morphy y Strawberry Pom.

BRETT YOUNG Y HEARTLAND - 18 DE OCTUBRE DE 2026 El destacado cantautor estadounidense de country Brett Young llegará por primera vez a la capital coahuilense junto al grupo Heartland para encargarse del gran cierre internacional del Rodeo Saltillo 2026. El espectáculo tendrá lugar en las renovadas instalaciones de la Expo Coahuila, en el marco de la clausura del festival vaquero y las finales de las disciplinas de rodeo.

BRUJAS FEST - 07 DE NOVIEMBRE La tercera edición del Brujas Fest celebrará el regreso de su tradicional concepto místico en la capital coahuilense. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la Hacienda El Mimbre. La banda estadounidense P.O.D. encabezará el lineup, seguida por División Minúscula, Sekta Core, Insite, CHDKF, Margaritas Podridas, Mengers, Quinto Atlas y The Space Ocean. Los costos arrancan en la modalidad Luna Llena General, por $1,333 pesos, que incluye acceso al festival, talleres, zonas comunes y servicio médico, y ascienden a $1,999 pesos en la categoría Luna Llena Coven, la cual añade acceso a barra y sanitarios exclusivos, zona de descanso privada y vista preferente al escenario.

EDÉN MUÑOZ - 20 DE NOVIEMBRE DE 2026 El destacado cantautor, productor y referente del regional mexicano pisará tierras saltillenses para presentar su exitosa gira ‘Como En Los Viejos Tiempos Tour 2026’. La cita se llevará a cabo en las instalaciones del Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño. Los precios de los boletos van desde los $550 pesos en sección General hasta los $2,800 pesos en zonas VIP y mesas preferenciales cerca del ruedo. Los accesos están disponibles para compra en línea mediante el portal Arema.mx.

RICARDO ARJONA - 02 DE DICIEMBRE El cantautor guatemalteco regresará a la capital coahuilense para presentar su espectáculo dentro de la gira ‘Lo Que el Seco No Dijo’. La cita tendrá lugar en el Estadio Francisco I. Madero, un recinto de gran capacidad idóneo para albergar el montaje escénico que caracteriza las presentaciones del artista, combinando potencia técnica con una atmósfera íntima. El costo de los boletos inicia desde los $1,950 pesos para las secciones generales, incrementándose en función de la cercanía al escenario principal a través de la plataforma Boletomóvil.

CAIFANES - 10 DE DICIEMBRE La mítica banda mexicana de rock en español regresa a la ciudad con su ‘Tour 2026’ para ofrecer un recorrido musical con sus temas más representativos como ‘Viento’, ‘Afuera’ y ‘La Célula’. La agrupación se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas a las 21:00 horas, prometiendo una velada cargada de energía para sus seguidores saltillenses.