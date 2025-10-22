¿Quién es Kenneth Lavíll, el mexicano que debutó en Santos Bravos, la primera boy band latina de HYBE Latin America?

El actor, cantante y conductor mexicano Kenneth Lavíll, originario de Heróica Veracruz, se ha convertido en una de las nuevas caras del entretenimiento juvenil tras incorporarse a Santos Bravos, la primera boy band latina creada por HYBE Latin America. Este proyecto musical surgió a través de un reality show de 12 episodios, donde los participantes fueron evaluados en talento, disciplina y capacidad de adaptación al formato K-pop, pero con identidad latinoamericana. TE PUEDE INTERESAR: Confirma Rosalía que su nuevo álbum ‘Lux’ saldrá a la venta el 7 de noviembre

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES OFICIALES DE LA BOY BAND ‘SANTOS BRAVOS’? La alineación final de Santos Bravos se presentó el martes 21 de octubre en un evento masivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se anunciaron los cinco integrantes: Alejandro Aramburú (21 años, Perú), Kauê Penna (19 años, Brasil), Kenneth Lavíll (16 años, México), Drew Venegas (25 años, Estados Unidos) y Gabi Bermúdez (20 años, Puerto Rico). Durante el evento, los miembros interpretaron su sencillo debut, “0%”, ante una audiencia entusiasta.

Kenneth Lavíll nació el 18 de octubre de 2009 y desde temprana edad mostró habilidades multifacéticas en el entretenimiento. Su carrera comenzó a los 10 años como parte del equipo Sarilú y sus bombas en la cuarta temporada del reality Pequeños Gigantes (2019). Posteriormente, se adentró en la actuación, participando en telenovelas y programas unitarios, incluyendo Contigo sí (2021), La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, destacando tanto en roles protagonistas como de villano infantil. Además, Kenneth se formó profesionalmente en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), del cual se graduó en 2023, consolidando su preparación actoral y musical. ¿EN QUÉ PROYECTOS HA PARTICIPADO KENNETH LAVÍLL? Televisión: El precio de amarte (2024) – Martín Franco Ferreira Como dice el dicho (2022-2024) – Diversos roles La Rosa de Guadalupe (2023-2025) – Episodios variados Contigo sí (2021-2022) – Memo López Guerrero Teatro: Jack y los frijoles mágicos: Un musical gigante (2023) – Jack Ringolinus (2023) – TBA Voz en cine y series animadas: Ahsoka (2023) – Jacen Syndulla Elio (2025) – Bryce Avatar: La leyenda de Aang (2024) – Aang Participación en películas como Rebel Moon (2023-2024), Código: Traje rojo (2024) y El abuelo y Kid (2024), entre otras Con esta amplia trayectoria, Lavíll combina actuación, canto y doblaje, fortaleciendo su perfil artístico antes de su debut en Santos Bravos. ¿QUÉ SE SABE SOBRE EL GRUPO 'SANTOS BRAVOS'? El grupo busca fusionar la técnica y disciplina del K-pop con la identidad y cultura latinoamericana, ofreciendo un producto musical fresco y competitivo en la industria global. El lanzamiento del primer sencillo, "0%", marca el inicio de la carrera del grupo, que ya tiene confirmada su participación en eventos internacionales como la Billboard Latin Music Week, proyectando a sus integrantes como referentes del entretenimiento juvenil.