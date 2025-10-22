¿Quién es Kenneth Lavíll, el mexicano que debutó en Santos Bravos, la primera boy band latina de HYBE Latin America?

22 octubre 2025
    ¿Quién es Kenneth Lavíll, el mexicano que debutó en Santos Bravos, la primera boy band latina de HYBE Latin America?
    Kenneth Lavíll, joven actor y cantante de Veracruz, debuta como integrante de Santos Bravos, la primera boy band latina de HYBE Latin America, presentando su sencillo “0%” en el Auditorio Nacional. FOTO: VANGUARDIA

Lavíll actuó en Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, antes de unirse a la boy band Santos Bravos, de HYBE

El actor, cantante y conductor mexicano Kenneth Lavíll, originario de Heróica Veracruz, se ha convertido en una de las nuevas caras del entretenimiento juvenil tras incorporarse a Santos Bravos, la primera boy band latina creada por HYBE Latin America.

Este proyecto musical surgió a través de un reality show de 12 episodios, donde los participantes fueron evaluados en talento, disciplina y capacidad de adaptación al formato K-pop, pero con identidad latinoamericana.

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES OFICIALES DE LA BOY BAND ‘SANTOS BRAVOS’?

La alineación final de Santos Bravos se presentó el martes 21 de octubre en un evento masivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se anunciaron los cinco integrantes: Alejandro Aramburú (21 años, Perú), Kauê Penna (19 años, Brasil), Kenneth Lavíll (16 años, México), Drew Venegas (25 años, Estados Unidos) y Gabi Bermúdez (20 años, Puerto Rico).

Durante el evento, los miembros interpretaron su sencillo debut, “0%”, ante una audiencia entusiasta.

¿QUIÉN ES KENNETH LAVÍLL?

Kenneth Lavíll nació el 18 de octubre de 2009 y desde temprana edad mostró habilidades multifacéticas en el entretenimiento. Su carrera comenzó a los 10 años como parte del equipo Sarilú y sus bombas en la cuarta temporada del reality Pequeños Gigantes (2019).

Posteriormente, se adentró en la actuación, participando en telenovelas y programas unitarios, incluyendo Contigo sí (2021), La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, destacando tanto en roles protagonistas como de villano infantil.

Además, Kenneth se formó profesionalmente en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), del cual se graduó en 2023, consolidando su preparación actoral y musical.

¿EN QUÉ PROYECTOS HA PARTICIPADO KENNETH LAVÍLL?

Televisión:

El precio de amarte (2024) – Martín Franco Ferreira

Como dice el dicho (2022-2024) – Diversos roles

La Rosa de Guadalupe (2023-2025) – Episodios variados

Contigo sí (2021-2022) – Memo López Guerrero

Teatro:

Jack y los frijoles mágicos: Un musical gigante (2023) – Jack

Ringolinus (2023) – TBA

Voz en cine y series animadas:

Ahsoka (2023) – Jacen Syndulla

Elio (2025) – Bryce

Avatar: La leyenda de Aang (2024) – Aang

Participación en películas como Rebel Moon (2023-2024), Código: Traje rojo (2024) y El abuelo y Kid (2024), entre otras

Con esta amplia trayectoria, Lavíll combina actuación, canto y doblaje, fortaleciendo su perfil artístico antes de su debut en Santos Bravos.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL GRUPO ‘SANTOS BRAVOS’?

El grupo busca fusionar la técnica y disciplina del K-pop con la identidad y cultura latinoamericana, ofreciendo un producto musical fresco y competitivo en la industria global.

El lanzamiento del primer sencillo, “0%”, marca el inicio de la carrera del grupo, que ya tiene confirmada su participación en eventos internacionales como la Billboard Latin Music Week, proyectando a sus integrantes como referentes del entretenimiento juvenil.

Con Santos Bravos, Kenneth Lavíll inaugura una nueva etapa en su carrera, donde la actuación, el canto y el K-pop convergen en un proyecto latinoamericano que busca dejar huella en la música y cultura pop de México y el continente.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

