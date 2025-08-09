¿Quiénes son los nominados para la segunda eliminación en La Casa de los Famosos México tras la salvación?

Show
/ 9 agosto 2025
    ¿Quiénes son los nominados para la segunda eliminación en La Casa de los Famosos México tras la salvación?
    Dalílah Polanco se salvó en el reto de salvación y eligió a los cuatro nominados que ahora esperan la decisión de la audiencia para continuar en La Casa de los Famosos México 2025 FOTO: VANGUARDIA

Se acerca la segunda gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025 tras el reto de salvación, donde Dalílah Polanco aseguró su continuidad

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 está próxima y la tensión entre los participantes crece, luego de que este viernes 8 de agosto se llevara a cabo uno de los momentos más esperados de la semana: el reto de salvación.

Aunque Ninel Conde había conseguido el título de Líder de la semana, que tradicionalmente otorga privilegios dentro de la competencia, no pudo retener el poder en el reto de salvación. Fue Dalílah Polanco quien, tras una competencia divertida pero desafiante, logró imponerse y quedarse con el derecho de salvar a uno de los participantes nominados.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo, cuándo y dónde votar en la Casa de los Famosos México 3? Encuentra aquí el link

Esta victoria le otorgó un poder clave: la posibilidad de retirar a un habitante de la lista de nominados y así modificar el rumbo de la competencia. En una jugada estratégica que fue tanto lógica como esperada, Dalílah decidió salvarse a sí misma, garantizando su continuidad en la casa por al menos una semana más.

¿QUIÉNES SON LOS CUATRO NOMINADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CASA DE LOS FAMOSOS EN LA SEGUNDA SEMANA?

Con la salvación de Dalílah, se definieron los cuatro participantes que quedarán en la temida placa de nominación y que ahora deben enfrentar la votación del público para determinar quién abandonará la competencia en la próxima gala. Los nominados definitivos son:

- Alexis Ayala

- Adrián Di Monte

- Priscila Valverde

- Mar Contreras

Este grupo ahora espera la decisión de la audiencia, que tiene en sus manos la última palabra para decidir quién dejará la competencia.

Como ha sido la tónica desde el inicio del reality, la audiencia puede votar para salvar a su participante favorito o para eliminar a uno de los nominados a través de los canales oficiales del programa. Las plataformas habilitadas para emitir el voto son el sitio web oficial de La Casa de los Famosos México y la plataforma de streaming ViX, que además ofrece una señal en vivo 24/7, permitiendo a los fans seguir minuto a minuto todo lo que sucede dentro de la casa.

La eliminación de este domingo será clave para el desarrollo de la competencia y para las estrategias que adopten los participantes en las siguientes semanas. Mientras tanto, los habitantes de la casa continúan conviviendo y enfrentando retos, conscientes de que cada decisión puede acercarlos o alejarlos de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025.

Temas


Reality Show
La Casa de los Famosos

Localizaciones


Ciudad de México

COMENTARIOS

