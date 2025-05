¿Quieren limpiar su imagen? Christian Nodal aparece junto a El Mariana durante stream y desata críticas

- “El Nodal aceptando hacer cualquier cosa con tal de no estar junto a la Ángela.”

Internautas señalaron que la participación de Christian Nodal en transmisiones digitales y contenidos colaborativos con influencers y creadores de contenido no es una coincidencia , sino parte de una nueva estrategia de relaciones públicas , presuntamente orquestada por un nuevo representante o equipo de manejo.

EL MARIANA ENFRENTA CRÍTICAS POR COLABORACIÓN CON CHRISTIAN NODAL

Algunos usuarios incluso dirigieron sus críticas al propio El Mariana por colaborar con el cantante, expresando decepción por haber aceptado hacer contenido con una figura pública envuelta en controversias mediáticas.

Los internautas expresaron su sentir a través de frases como “Aunque andes con mi gente divertida, no me harán volver a quererte, Nodal” y “Se me cayó un ídolo”, en alusión al descontento generado por su exposición pública reciente.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su equipo han emitido comentarios sobre las reacciones surgidas tras su participación con El Mariana.

El Mariana, por su parte, no ha respondido directamente a los comentarios, aunque ha mantenido una actitud habitual en sus redes sociales, centrada en sus contenidos diarios y transmisiones regulares.