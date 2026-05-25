¡Reacciona! Asegura Maribel Guardia que ya no heredará completamente a su nieto

No para el drama, la guerra pública y, al parecer, también legal entre Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, contra su nuera Imelda Tuñón. Más aún luego de que esta pidiera la destitución de su exsuegra como tutora y, con ello, la protagonista de ‘Serafín’ decidió cambiar su testamento y dejar menos bienes a su nieto. En el pasado, Guardia afirmó que, al morir, todo su patrimonio pasaría a ser del menor; ahora le heredará sólo una parte de sus activos. “Tomaré algunas previsiones, ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte; había una parte que consideraba yo dejarle, pero ahora ya no”, dijo la costarricense a varios medios.

¿QUÉ DIJO MARIBEL GUARDIA? En un matutino sugirieron que la actriz habría tomado esa determinación a raíz de la última actualización del proceso legal que enfrenta contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, especialmente ahora que Addis Tuñón tomó su lugar como tutora del menor y será quien se encargue de supervisar los intereses testamentarios del niño. Guardia dijo que, en la actualidad, ya hay algunos bienes a nombre de su nieto y que estos le serán entregados hasta que cumpla 30 años; así lo explicó: “Tengo unas cosas ya a nombre del niño, por supuesto que se le entregarán cuando tenga 30 años, ya que él sea un adulto y tome sus propias decisiones”.

DECISIÓN LEGAL Pese a su forma conciliadora de ser, en esta ocasión la también cantante mostró molestia por las primeras declaraciones de Tuñón como tutora de José Julián, ya que indicó que buscaría remover a Marco Chacón, esposo de Maribel, como albacea de la herencia de Julián Figueroa (QEPD), la cual será destinada al pequeño, así como solicitar una rendición de cuentas para que el abogado demuestre cómo llevó el manejo de los fondos que se le asignaron en su momento. “Esta señora está tan feliz, parece la primera dama de la República: ‘mi primera moción es que destituyan a Marco’”, dijo, fingiendo ser Tuñón.

Aclaró que ni ella ni su esposo tienen interés en continuar con el título de albacea y que, en realidad, le extraña que sea la presentadora de TV quien funja como tutora de su nieto, ya que, durante todos los años que José Julián vivió en su casa, Addis nunca lo visitó ni convivió con él, al menos no en su presencia. (Con información de El Universal)

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