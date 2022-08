Hace unas semanas comenzaron a circular rumores sobre el estado de salud de Rebecca Jones que apuntaban que el cáncer de ovario que padeció había regresado a su cuerpo. Ante la ola de especulaciones que se desató, la querida intérprete desmintió todo y explicó que no sería posible porque desde el comienzo de su tratamiento le quitaron los ovarios. No obstante, durante un encuentro con los medios su ex esposo, Alejandro Camacho, confirmó que nuevamente estaría enfrentando dicha enfermedad. El protagonista de inolvidable melodramas como “Secreto de amor”, “Cuna de lobos” (1986), “Para volver a amar” y “Alma de hierro” fue cuestionado ante las cámaras del programa “Hoy” sobre su ex esposa y, para sorpresa de muchos, rompió el silencio sobre la situación de salud que estaría enfrentando por segunda ocasión. De acuerdo con el actor, el cáncer regresó a Rebecca Jones. Publicidad “Rebecca está perfectamente bien, Rebecca está trabajando, está con salud, efectivamente tiene cáncer, sin embargo, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta”, dijo.

Alejandro Camacho no compartió más detalles al respecto, por lo que se desconoce en qué tipo de cáncer estaría enfrentando actualmente la actriz. No obstante, aprovechó su acercamiento con los medios para reconocer públicamente la fortaleza que por años ha caracterizado a su ex pareja y con mucho cariño comentó que está radiante pese a las circunstancias. “Vi una foto de ella hace tres días y la veo guapísima, entera, muy bien, muy fuerte... admirable”, agregó. Publicidad Rebecca Jones no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días emita una declaración, pues a finales del pasado mes de julio negó que tuviera cáncer. Por el momento se mantiene activa en redes sociales, donde suele compartir algunos videos y fotografías de su nuevo proyecto: “Cabo”. Se trata del remake de la telenovela “Tú o nadie’’ protagonizada por Lucía Méndez, Salvador Pineda y Andrés García en 1985. En esta nueva edición la producción de Televisa estará encabezada por José Alberto El Güero Castro y será estelarizada por Bárbara del Regil, Matías Novoa, Lourdes Murgía, Diego Amozurrutia, Eva Cedeño, Mar Contreras y Rebecca Jones. De acuerdo con la información que compartió la actriz en su cuenta de Instagram, el melodrama se estrenará el próximo 24 de octubre en el horario estelar de las 9:30 de la noche por el Canal de las Estrellas. Publicidad “Es muy curioso, al enfrentar la posibilidad de muerte me acercó a apreciar la vida cada segundo; a vivir con intensidad, porque la tenemos junto a la muerte todos, no nada más las personas con una enfermedad. La vida no la tenemos comparada y sinceramente, vivir mata”, dijo Jones sobre su participación en la telenovela para la revista “Quién”.