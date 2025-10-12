Reclutas, fugitivos y el final de ‘Monteverde’

El estreno de la tercera temporada de la serie ‘Monster’ (“Netflix”) suscitó severas críticas por parte del público femenino por la misoginia exacerbada de la trama así como de la comunidad LGBTIQ por su representación.

Sin embargo, el pasado jueves esta misma plataforma de streaming “se sacó la espina” para con esta última demografía de suscriptores con el estreno de la adaptación de la biografía de Greg Cope White “El marino rosa” en una serie de ocho episodios bajo el título en castellano de “Reclutas” (“Boots”), la cual mezclando el género de drama con la comedia recrea la historia de Greg (en la trama como Cameron Cope, interpretado por Miles Heizer), un joven homosexual de Nueva Orleans que en el año de 1990 se alista en la marina norteamericana para encontrar su lugar dentro de un mundo masculino con las consecuentes situaciones que esto puede ocasionar.

Los buenos estrenos en series continuaron el viernes con la llegada a la plataforma de Apple TV Plus de su más reciente propuesta: “Alaska: La última frontera”, serie que vuelve a reunir a uno de sus directores, John Curran, con su actor del thriller del 2017 “Chappaquidick”, el australiano Jason Clarke (“La noche más oscura”; “Terminator: Génesis”) como Frank Reminck, el alguacil de un tranquilo pueblo de Alaska que se ve rebasado de improviso en sus capacidades a tener que lidiar con el accidente de un avión de transporte de presos lleno de violentos reclusos cuyos sobrevivientes son fugitivos en su jurisdicción en una mezcla de “True Detective” con “Riesgo en el Aire”.

Para terminar, y volviendo a la mezcla de drama con comedia, hoy en punto de las 18:00 horas con un final de dos horas y media llega a su fin la telenovela del horario estelar de “Las Estrellas”: “Monteverde”, misma que rebasó las expectativas no solo de Televisa al ganarle por mucho en el rating a la decepcionante “Amanecer” sino a un servidor cuyos primeros capítulos criticamos por este espacio duramente puesto que conforme fue desarrollándose terminó por confirmar el colmillo de la productora Lucero Suárez (“Zacatillo”;”Fugitivas”) en este tipo de proyectos, así como a sus protagonistas, Áfriva Zavala y Gabriel Soto, demostrando tablas y talento. Aplausos.

