Reclutas, fugitivos y el final de ‘Monteverde’

Show
/ 12 octubre 2025
    Reclutas, fugitivos y el final de ‘Monteverde’

Los buenos estrenos en series continuaron el viernes con la llegada a la plataforma de Apple TV Plus de su más reciente propuesta: ‘Alaska: La Última Frontera’

El estreno de la tercera temporada de la serie ‘Monster’ (“Netflix”) suscitó severas críticas por parte del público femenino por la misoginia exacerbada de la trama así como de la comunidad LGBTIQ por su representación.

Sin embargo, el pasado jueves esta misma plataforma de streaming “se sacó la espina” para con esta última demografía de suscriptores con el estreno de la adaptación de la biografía de Greg Cope White “El marino rosa” en una serie de ocho episodios bajo el título en castellano de “Reclutas” (“Boots”), la cual mezclando el género de drama con la comedia recrea la historia de Greg (en la trama como Cameron Cope, interpretado por Miles Heizer), un joven homosexual de Nueva Orleans que en el año de 1990 se alista en la marina norteamericana para encontrar su lugar dentro de un mundo masculino con las consecuentes situaciones que esto puede ocasionar.

Los buenos estrenos en series continuaron el viernes con la llegada a la plataforma de Apple TV Plus de su más reciente propuesta: “Alaska: La última frontera”, serie que vuelve a reunir a uno de sus directores, John Curran, con su actor del thriller del 2017 “Chappaquidick”, el australiano Jason Clarke (“La noche más oscura”; “Terminator: Génesis”) como Frank Reminck, el alguacil de un tranquilo pueblo de Alaska que se ve rebasado de improviso en sus capacidades a tener que lidiar con el accidente de un avión de transporte de presos lleno de violentos reclusos cuyos sobrevivientes son fugitivos en su jurisdicción en una mezcla de “True Detective” con “Riesgo en el Aire”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya lo jugaste? Se llena Fortnite de Halloween y debuta skin de Doja Cat

Para terminar, y volviendo a la mezcla de drama con comedia, hoy en punto de las 18:00 horas con un final de dos horas y media llega a su fin la telenovela del horario estelar de “Las Estrellas”: “Monteverde”, misma que rebasó las expectativas no solo de Televisa al ganarle por mucho en el rating a la decepcionante “Amanecer” sino a un servidor cuyos primeros capítulos criticamos por este espacio duramente puesto que conforme fue desarrollándose terminó por confirmar el colmillo de la productora Lucero Suárez (“Zacatillo”;”Fugitivas”) en este tipo de proyectos, así como a sus protagonistas, Áfriva Zavala y Gabriel Soto, demostrando tablas y talento. Aplausos.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Temas


Opinión
Series de TV
telenovelas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Netflix

Abundio Novello

Columna: Sopeoperas

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III