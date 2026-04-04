Recomendación de Cine en Casa: ‘Amadeus’
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Dos ideales opuestos que se encarnan rompiendo la estructura de las biografías tradicionales
El contraste entre el genio natural de Amadeus Mozart y la mediocridad nacida de los celos obsesivos de Antonio Salieri constituye el eje central del relato basado en una obra de
teatro. Salieri, presentado como un hombre devoto y aparentemente disciplinado, entra en crisis al percibir que el talento divino habita en alguien irreverente y despreocupado. A partir de ahí, la trama vuelve una lucha interna marcada por la obsesión, el resentimiento y la culpa.
Después de la gran derrota en taquilla de Hair, aunque con una carrera fortalecida artísticamente, Miloš Forman retoma en Amadeus su interés por los individuos que desafían estructuras, pasando de tiempos históricos que abarcaban la contracultura de los años sesenta, para ahora establecerse en la exuberancia de Viena del siglo XVIII. En Hair, la tensión se encuentra entre el deber militar y la idea del pacifismo. Aquí, la inquietud se presenta entre una mediocridad jerarquizada y la creencia de que existen los genios por medio de la complicada competencia entre Mozart y Antonio.
Dos ideales opuestos que se encarnan rompiendo la estructura de las biografías tradicionales: Salieri como un “santo de la mediocridad” que contempla con horror el talento que tanto desea recibir y que se le es arrebatado para entregárselo a un joven irreverente y obsceno; y Mozart, como alguien impulsivo sumergido en el libertinaje el cual Forman ya había presentado en sus hippies de Nueva York.
De esta manera Forman revela su capacidad para moverse por la industria de Hollywood sin sacrificar su identidad como autor.
Con un éxito memorable en la Academia, una película como esta persiste en albergar una perspectiva cruda: Forman emplea un lenguaje cinematográfico poco antes visto para aislar a sus personajes en un solo lugar donde el talento es simultáneamente una salvación y una condena.
¿Dónde?: Apple TV+ & Amazon (En renta)
Director: Milos Forman
Año: 1984
Duración: 160 minutos
Calificación: 100/100