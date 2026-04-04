Recomendación de Cine en Casa: ‘Amadeus’

El contraste entre el genio natural de Amadeus Mozart y la mediocridad nacida de los celos obsesivos de Antonio Salieri constituye el eje central del relato basado en una obra de

teatro. Salieri, presentado como un hombre devoto y aparentemente disciplinado, entra en crisis al percibir que el talento divino habita en alguien irreverente y despreocupado. A partir de ahí, la trama vuelve una lucha interna marcada por la obsesión, el resentimiento y la culpa.

Después de la gran derrota en taquilla de Hair, aunque con una carrera fortalecida artísticamente, Miloš Forman retoma en Amadeus su interés por los individuos que desafían estructuras, pasando de tiempos históricos que abarcaban la contracultura de los años sesenta, para ahora establecerse en la exuberancia de Viena del siglo XVIII. En Hair, la tensión se encuentra entre el deber militar y la idea del pacifismo. Aquí, la inquietud se presenta entre una mediocridad jerarquizada y la creencia de que existen los genios por medio de la complicada competencia entre Mozart y Antonio.