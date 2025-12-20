Recomendación de Cine en Casa: ‘Belén’

Julieta es una joven tucumana que ingresa a un hospital por un fuerte dolor abdominal y es arrestada mientras aún se encuentra anestesiada, acusada de haberse practicado un aborto ilegal. Su caso es tomado por la abogada Soledad Deza, quien debe enfrentarse a un sistema judicial profundamente conservador para probar su inocencia. Conforme el juicio avanza, la historia adquiere repercusión nacional y se transforma en un símbolo de lucha respaldado por el movimiento feminista.

Una frase se ha instalado en muchas conversaciones sobre el cine contemporáneo: las películas no son políticas. Sin embargo, en Belén se demuestra lo contrario. El cine, lejos de ser neutral, es un espacio donde los conflictos sociales, legales y morales se hacen visibles y se disputan sentidos y posturas.

En vísperas del cierre del 2025, con medios publicando listas de “lo mejor del año”, ha destacado el catálogo multifacético del expresidente, Barack Obama. Entre películas internacionales premiadas como El Agente Secreto o Valor Sentimental, aparece Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, una cinta que cuestiona directamente a los líderes políticos y las crisis heredadas por sistemas incompletos. Resulta paradójico que un exmandatario recomiende una obra que denuncia las mismas estructuras de poder que él representó en su gobernación.