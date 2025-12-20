Recomendación de Cine en Casa: ‘Belén’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
A casi 10 años del encarcelamiento injusto que inspiró la película, Belén confirma que lo local no limita, sino que potencia al resonar en que el cine sigue siendo una herramienta capaz de incomodar, denunciar y abrir discusiones
Julieta es una joven tucumana que ingresa a un hospital por un fuerte dolor abdominal y es arrestada mientras aún se encuentra anestesiada, acusada de haberse practicado un aborto ilegal. Su caso es tomado por la abogada Soledad Deza, quien debe enfrentarse a un sistema judicial profundamente conservador para probar su inocencia. Conforme el juicio avanza, la historia adquiere repercusión nacional y se transforma en un símbolo de lucha respaldado por el movimiento feminista.
Una frase se ha instalado en muchas conversaciones sobre el cine contemporáneo: las películas no son políticas. Sin embargo, en Belén se demuestra lo contrario. El cine, lejos de ser neutral, es un espacio donde los conflictos sociales, legales y morales se hacen visibles y se disputan sentidos y posturas.
En vísperas del cierre del 2025, con medios publicando listas de “lo mejor del año”, ha destacado el catálogo multifacético del expresidente, Barack Obama. Entre películas internacionales premiadas como El Agente Secreto o Valor Sentimental, aparece Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, una cinta que cuestiona directamente a los líderes políticos y las crisis heredadas por sistemas incompletos. Resulta paradójico que un exmandatario recomiende una obra que denuncia las mismas estructuras de poder que él representó en su gobernación.
Este debate se refleja también cuando se cuestiona por qué México no figuró en la preselección internacional al Oscar, donde se ha señalado que la enviada, ‘No Nos Moverán’ solo es local, pero no “universal”. Belén confronta esa idea: una historia situada en Argentina que puede resonar globalmente porque habla de injusticia, violencia institucional y el debate vigente del aborto.
A casi diez años del encarcelamiento injusto que inspiró la película, Belén confirma que lo local no limita, sino que potencia al resonar en que el cine sigue siendo una herramienta capaz de incomodar, denunciar y abrir discusiones necesarias más allá de cualquier frontera o país.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Ganando como siempre! Concluye Yalitza Aparicio taller de guionismo
¿Dónde?: Amazon Prime Video
Director: Dolores Fonzi
Año: 2025
Duración: 108 minutos
Calificación: 78/100