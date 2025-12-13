Recomendación de Cine en Casa: ‘Haz que Regrese’

‘Andy’ y ‘Piper’ son dos hermanos que quedan huérfanos tras la repentina muerte de su padre, lo que provoca que sean enviados al sistema de adopción. Ahí, son acogidos por ‘Laura’, una mujer solitaria que vive en una casa aislada con otro niño huérfano. Aunque al principio todo parece normal, pronto descubrirán un ritual aterrador en la casa de su nueva madre adoptiva.

A inicios del siglo XXI, la influencia asiática comenzó a transformar el terror estadounidense con títulos como ‘Destino Final’, ‘Jeepers Creepers’ y ‘El Aro’; así como la reinvención del cine de zombies que Danny Boyle propuso con 28 Días Después. Cineastas como Boyle demostraron que el género podía evolucionar junto con la tecnología, y en proyectos posteriores queda en evidencia que los smartphones han logrado democratizar las herramientas cinematográficas.

En la época dorada de YouTube, cuando los algoritmos y la censura aún no moldeaban tan estrictamente el contenido, Michael y Danny Philippou iniciaron su camino subiendo videos absurdos. Nadie habría imaginado que aquel humor caótico sería el punto de partida para que años después se consolidaran como una de las voces más interesantes del terror contemporáneo.