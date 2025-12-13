¡Cine desde Coahuila! Compite la película ‘El Desaire’ en festival de Austria

Una raya más al tigre suma la película saltillense ‘El Desaire’, dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, luego de confirmarse su selección oficial en el Replay International Film Festival, que se celebrará en Austria.

De acuerdo con información oficial, esta nueva participación internacional vuelve a colocar en el mapa a la historia inspirada en el corrido de Rosita Alvírez, escrita por Elena Barbosa, Jorge Sarmiento y Alba Garza, en colaboración con el propio Ramos.

“Nos da mucha alegría saber que en un país como Austria, donde la música y la cultura son tan importantes, hayan seleccionado y nominado nuestra película para obtener un reconocimiento”, expresó el cineasta regiomontano Gabriel Ramos en entrevista con VMÁS, sobre esta nueva contienda para la cinta filmada en Saltillo.