¡Cine desde Coahuila! Compite la película ‘El Desaire’ en festival de Austria
Localizaciones
La producción de Vanguardia, Epic Film Institute y la Universidad Carolina cierra 2025 con nuevas selecciones y presencia internacional en festivales
Una raya más al tigre suma la película saltillense ‘El Desaire’, dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, luego de confirmarse su selección oficial en el Replay International Film Festival, que se celebrará en Austria.
De acuerdo con información oficial, esta nueva participación internacional vuelve a colocar en el mapa a la historia inspirada en el corrido de Rosita Alvírez, escrita por Elena Barbosa, Jorge Sarmiento y Alba Garza, en colaboración con el propio Ramos.
“Nos da mucha alegría saber que en un país como Austria, donde la música y la cultura son tan importantes, hayan seleccionado y nominado nuestra película para obtener un reconocimiento”, expresó el cineasta regiomontano Gabriel Ramos en entrevista con VMÁS, sobre esta nueva contienda para la cinta filmada en Saltillo.
¿QUÉ PASÓ CON EL DESAIRE?
El Replay International Film Festival se llevará a cabo en enero, por lo que la producción de ‘El Desaire’ podría iniciar el año con buenas noticias, como ha ocurrido a lo largo de 2025 gracias a los premios y selecciones obtenidas.
Entre sus logros más recientes destacan su paso por diversos festivales nacionales e internacionales, como el Marché du Film de Cannes y el International Art Film Fest de Los Ángeles, California, consolidando su presencia dentro del circuito cinematográfico independiente.
El elenco estelar está completado por Gabriela de la Garza e Irene Arcila, junto a Martí y Guillermo Alonso.