Recomendación de Cine en Casa: ‘Mala Educación’

Show
/ 11 octubre 2025
    Recomendación de Cine en Casa: ‘Mala Educación’
    La película del 2019 se puede ver en el catálogo de HBO Max. FOTO: INTERNET

Peter Weir concluye con un llamado a vivir con pasión, desafiar lo impuesto y convertir nuestra vida en algo extraordinario

Frank Tassone es un carismático y respetado superintendente de un distrito escolar en Long Island, Nueva York. Junto con su colega Pam Gluckin ha impulsado a la escuela hacia un notable éxito académico. Sin embargo, cuando una estudiante del periódico escolar comienza a investigar ciertas irregularidades en los gastos del distrito, se destapa un esquema millonario de desvío de fondos que pone en riesgo la reputación y la carrera de toda la oficina.

Una interpretación minuciosa de Robin Williams dejó huella en el alma de una generación casi noventera en un contexto educativo opresivo. En La Sociedad de los Poetas Muertos, un maestro nos reveló con crudeza el precio de ser genuino dentro de un sistema que premia la obediencia y castiga la reflexión autónoma. Peter Weir concluye con un llamado a vivir con pasión, desafiar lo impuesto y convertir nuestra vida en algo extraordinario.

Dejando atrás la ternura y transformándola en sátira surge La Mala Educación, con una gran pregunta: ¿Qué se esconde detrás de las instituciones que concentran grandes cantidades de poder y dinero? Bajo una premisa que combina humor negro y comedia, la película ofrece una inspección audaz de la corrupción dentro del sistema educativo que, aunque sea una producción norteamericana, resulta cercana y universal.

Con una magnífica interpretación de Hugh Jackman, un actor de raíces teatrales, se construye el retrato de un profesor intransparente y amoral que termina asemejándose a figuras políticas contemporáneas.

A pesar de tratarse de una dramatización de uno de los casos más famosos de corrupción escolar, existe un estilo reconocible que evoca la personalidad mexicana, pues estamos frente a una tragedia en la que hasta el propio director parece reírse de ella.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Deja legado en el cine! Luto en Hollywood: Muere la actriz Diane Keaton

En una época donde lo abrumador predomina incluso en aquello que debería ser explicable, ‘Mala Educación’ se posiciona como uno de los títulos más esperanzadores para la industria del streaming.

¿Dónde?: HBO Max

Director: Cory Finley

Año: 2019

Duración: 108 minutos

Calificación: 76/100

Temas


Cine
Espectáculos
Opinión

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Hugh Jackman

Organizaciones


HBO Max

true

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III