Recomendación de Cine en Casa: ‘Mente maestra’

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    Recomendación de Cine en Casa: ‘Mente maestra’
    Postura. En ‘Mente maestra’, Kelly Reichardt transforma un atraco aparentemente sencillo en un retrato de personajes incapaces de controlar el rumbo de sus propias vidas. FOTO: ESPECIAL

Un robo de pinturas se convierte en el punto de partida para explorar las contradicciones de la masculinidad, la fragilidad humana y el desencanto de la sociedad estadounidense

J. B. Mooney es un carpintero desempleado y padre de familia que vive en Massachusetts a principios de los años setenta. Convencido de que puede llevar a cabo un robo perfecto, organiza, junto con dos cómplices, el asalto a un museo para llevarse varias pinturas. Sin embargo, el verdadero problema comienza después del atraco, cuando intentar escapar de las consecuencias resulta mucho más difícil de lo que había imaginado.

Una ola inevitable de la contemporaneidad cinematográfica abunda mientras transcurren los años: lo autoral. Es impresionante y, en cierta forma, gracioso que un robo a mano armada como el que sucede en ‘Mente maestra’ sea tan meticuloso y reconocible para una cineasta como Kelly Reichardt. Entre lo pintoresco y lo ridículo, el robo en pantalla parece emular el de una caricatura como las de ‘Looney Tunes’: torpe, amateur y anticlimático, carente de violencia y de amenazas reales.

Para Reichardt, la masculinidad merece ser deconstruida y analizada desde diversas perspectivas. En ‘First Cow’, dos hombres se aprovechan de una vaca ajena para extraer su leche y comercializarla en un poblado donde el capitalismo parece haberlos arrasado. La historia termina con la pareja de ingenuos abrazada y recostada en un bosque mientras mueren y lamentan sus actos.

Con una forma única de estilizar un atraco, Reichardt altera el thriller criminal típico de robos al despojarlo de cualquier indicio heroico y exponer la fragilidad de un plan condenado por la propia torpeza de un grupo de ejecutores que están lejos de ser superhumanos. Es así como, con un ritmo pausado y una estilización visual única para explorar las brechas emocionales de los personajes, Kelly hace una reflexión sobre la intimidad del fracaso.

En ‘Mente maestra’, el eje central se aleja del atraco convencional y, en cambio, se convierte en una excusa para retratar la torpeza humana y la inevitable decadencia surgida en una sociedad estadounidense que parece estar en un limbo: la nada.

Del grito al poder: las nuevas reinas del terror que dominan Hollywood

Directora: Kelly Reichardt

Año: 2025

Duración: 110 minutos

¿Dónde?: MUBI

Calificación: 100/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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