Recomendación de Cine en Casa: ‘Mente maestra’

J. B. Mooney es un carpintero desempleado y padre de familia que vive en Massachusetts a principios de los años setenta. Convencido de que puede llevar a cabo un robo perfecto, organiza, junto con dos cómplices, el asalto a un museo para llevarse varias pinturas. Sin embargo, el verdadero problema comienza después del atraco, cuando intentar escapar de las consecuencias resulta mucho más difícil de lo que había imaginado.

Una ola inevitable de la contemporaneidad cinematográfica abunda mientras transcurren los años: lo autoral. Es impresionante y, en cierta forma, gracioso que un robo a mano armada como el que sucede en ‘Mente maestra’ sea tan meticuloso y reconocible para una cineasta como Kelly Reichardt. Entre lo pintoresco y lo ridículo, el robo en pantalla parece emular el de una caricatura como las de ‘Looney Tunes’: torpe, amateur y anticlimático, carente de violencia y de amenazas reales.

Para Reichardt, la masculinidad merece ser deconstruida y analizada desde diversas perspectivas. En ‘First Cow’, dos hombres se aprovechan de una vaca ajena para extraer su leche y comercializarla en un poblado donde el capitalismo parece haberlos arrasado. La historia termina con la pareja de ingenuos abrazada y recostada en un bosque mientras mueren y lamentan sus actos.