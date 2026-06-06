Recomendación de Cine en Casa: ‘Secretos Íntimos’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La cinta se compone por impecables actuaciones de Kate Winslet, Patrick Wilson, Jennifer Connelly y Jackie Earle Haley
Sarah es una madre joven que se encuentra atrapada en una vida suburbana vacía y frustrante. En su vecindario conoce a Brad, un padre casado que también se siente insatisfecho con su vida familiar y profesional. Entre ambos surge una relación marcada por su deseo, la evasión y la necesidad de sentirse vivos otra vez. Al mismo tiempo, el vecindario se ve afectado por la presencia de Ronnie, un hombre con antecedentes penales que acaba de regresar al barrio.
Para bien o para mal, el subgénero en el cine es de las cosas que más levantan a las audiencias: mezclar comedia con romance, o ciencia ficción con western y también tiene su posicionamiento en el cine. Desde cintas que marcan al público, hasta las películas que provocan conversación, todo se reduce a la excentricidad, la innovación y el morbo. En el panorama del cine contemporáneo, el director Todd Solondz ha retratado a los suburbios con el foco de la excentricidad y el drama oscuro norteamericano.
Para Todd, pero en este caso el que se apellida Field, la vida suburbana estadounidense es uno de los espacios que aparentan más tranquilidad, pero que se encuentran repletos de represión, soledad y una frustración emocional suficiente como para desbordar violencia. Más que una historia romántica, Secretos íntimos, o Little Children, se construye como un drama sobre adultos que se comportan como “niños pequeños” incapaces de enfrentar con madurez sus deseos, errores y responsabilidades. Con una una narrativa pausada como de costumbre, Field y su reparto coral cuentan con la madurez suficiente para abordar un sinfín de inconvenientes.
‘Secretos Íntimos’ es incómoda, transgresora y visceral. Es un largometraje que se compone por impecables actuaciones de Kate Winslet, Patrick Wilson, Jennifer Connelly y Jackie Earle Haley, pero que a la vez resalta al observar la somnolencia de una sociedad que primero castiga al ajeno antes que perdonar a los suyos.
¿Dónde?: HBO Max
Director: Todd Field
Año: 2006
Duración: 137 Minutos
Calificación: 87/100