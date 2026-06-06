Recomendación de Cine en Casa: ‘Secretos Íntimos’

Sarah es una madre joven que se encuentra atrapada en una vida suburbana vacía y frustrante. En su vecindario conoce a Brad, un padre casado que también se siente insatisfecho con su vida familiar y profesional. Entre ambos surge una relación marcada por su deseo, la evasión y la necesidad de sentirse vivos otra vez. Al mismo tiempo, el vecindario se ve afectado por la presencia de Ronnie, un hombre con antecedentes penales que acaba de regresar al barrio.

Para bien o para mal, el subgénero en el cine es de las cosas que más levantan a las audiencias: mezclar comedia con romance, o ciencia ficción con western y también tiene su posicionamiento en el cine. Desde cintas que marcan al público, hasta las películas que provocan conversación, todo se reduce a la excentricidad, la innovación y el morbo. En el panorama del cine contemporáneo, el director Todd Solondz ha retratado a los suburbios con el foco de la excentricidad y el drama oscuro norteamericano.