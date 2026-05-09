Recomendación de Cine en Casa: ‘Todos los Hombres del Presidente’
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Cuando la información circula tan rápido en una época como esta, surge la importancia de revisar un clásico; cuyo valor reside en recordar que el periodismo también puede observar, cuestionar y responder ante las injusticias
Bob Woodward y Carl Bernstein, del periódico The Washington Post, investigan el caso Watergate. Lo que inicialmente parece un simple robo en las oficinas del Partido Demócrata se convierte poco a poco en una red de espionaje, encubrimiento y corrupción que apunta hacia altos funcionarios del gobierno de Richard Nixon.
La verdad no aparece a la primera, sino que se construye con paciencia y verificación: una entrevista, una confirmación y una refutación. Así, contar una historia cuyo desenlace se conoce desde hace cincuenta años también representa la oportunidad de reflexionar sobre la responsabilidad de investigar cuando el poder intenta ocultar la realidad.
Para el Diccionario de la lengua española de la RAE, el periodismo es una actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Para un cineasta neoyorquino radicado en el Bronx, el periodismo contiene suspenso desde que los caracteres aparecen impresos hasta que el periódico llega a las casas.
Inicialmente, una película sobre el Watergate podría encasillarse meramente en el chisme al abordar el caso de corrupción más famoso de Estados Unidos; pero eso solo sucedería si un cineasta como Alan J. Pakula no confiara en sus espectadores. La tensión nace en las llamadas que no se contestan, las puertas que se cierran, aquellos nombres que no se publican, los informantes anónimos y las fuentes que hablan con un nudo en la garganta.
Cuando la información circula tan rápido en una época como esta, surge la importancia de revisar un clásico como All the President’s Men, cuyo valor reside en recordar que el periodismo también puede observar, cuestionar y responder ante las injusticias de los gobiernos contemporáneos. El periodismo nunca se había representado tan bien, ni antes ni ahora.
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Director: Alan J. Pakula
Año: 1976
Duración: 138 minutos
Calificación: 95/100