Recomendación de Cine en Casa: ‘Todos los Hombres del Presidente’

Bob Woodward y Carl Bernstein, del periódico The Washington Post, investigan el caso Watergate. Lo que inicialmente parece un simple robo en las oficinas del Partido Demócrata se convierte poco a poco en una red de espionaje, encubrimiento y corrupción que apunta hacia altos funcionarios del gobierno de Richard Nixon.

La verdad no aparece a la primera, sino que se construye con paciencia y verificación: una entrevista, una confirmación y una refutación. Así, contar una historia cuyo desenlace se conoce desde hace cincuenta años también representa la oportunidad de reflexionar sobre la responsabilidad de investigar cuando el poder intenta ocultar la realidad.

Para el Diccionario de la lengua española de la RAE, el periodismo es una actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Para un cineasta neoyorquino radicado en el Bronx, el periodismo contiene suspenso desde que los caracteres aparecen impresos hasta que el periódico llega a las casas.