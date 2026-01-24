Recomendación de Cine en Casa: ‘Yo, Él y Raquel’

24 enero 2026
    Historia. Con un tono irónico, pero profundamente sensible, en el que el arte, la amistad y el miedo a sentir conviven en una etapa donde todo parece imposible. FOTO: INTERNET

Gomez Rejon retrata la dificultad de crecer, expresar emociones y enfrentar la muerte sin caer en sentimentalismos fáciles

Greg es un adolescente sarcástico e introvertido cuya principal estrategia para sobrevivir en la preparatoria es no hacerse demasiado cercano a nadie. Su única relación constante es con Earl, con quien realiza cortometrajes absurdos y parodias de cine clásico solo por diversión. La vida de Greg cambia cuando su madre lo obliga a acercarse a Rachel, una compañera con leucemia, y lo que comienza como una relación forzada termina convirtiéndose en una conexión honesta, marcada por el humor y la inevitabilidad de la pérdida.

Hace poco más de un año, la televisión mexicana incursionó en un subgénero que se ha vuelto cada vez más popular con el paso del tiempo: el coming-of-age. La serie protagonizada por actores jóvenes y poco experimentados, Nadie nos va a extrañar, tenía como objetivo reflejar lo que sucedía en las escuelas preparatorias de la Ciudad de México durante la década de los noventa. Este tipo de cine, intimista y melancólico, recalca la vulnerabilidad juvenil, una etapa en la que aparentemente pasan pocas cosas de gran magnitud, pero ocurren enormes transformaciones emocionales; como si el mundo se viniera abajo en todas sus formas.

Al igual que la historia de estos bachilleres, la cinta de Alfonso Gomez Rejon se construye a partir de conflictos cotidianos: amistades frágiles, silencios incómodos y la constante sensación de no encajar del todo en la adolescencia. Más que narrar grandes tragedias, historias como esta observan a la juventud como un ensayo constante de emociones, donde cada gesto parece definitivo aunque el mundo siga avanzando.

A partir de una enfermedad crónica como punto de partida, Gomez Rejon retrata la dificultad de crecer, expresar emociones y enfrentar la muerte sin caer en sentimentalismos fáciles o efectistas. Todo ello con un tono irónico, pero profundamente sensible, en el que el arte, la amistad y el miedo a sentir conviven en una etapa donde todo parece imposible.

¿Dónde?: Disney+

Director: Alfonso Gomez-Rejon

Año: 2015

Duración: 105 minutos

Calificación: 80/100

