¿Alcanzaste? BTS desata la locura en México: boletos se agotan en 37 minutos

/ 24 enero 2026
    Sorpresa. La venta general de BTS reunió a más de un millón de personas en la fila virtual de Ticketmaster. FOTO: ESPECIAL

Más de un millón de personas se formaron en la fila virtual para intentar conseguir entradas para los conciertos del grupo surcoreano

Como un cuento de hadas para unas y una pesadilla para otras terminó el proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS en México. Durante la venta general, más de un millón de personas se reunieron en la fila virtual y agotaron las tres fechas en apenas 37 minutos.

Luego de que la preventa del pasado viernes 23 de enero estuviera rodeada de polémica —entre supuestas caídas del sistema y denuncias por precios dinámicos, mismas que un vocero de Ticketmaster desmintió a El Universal—, las Army demostraron este sábado que son un fandom a tomar en cuenta por su masiva respuesta.

Aunque la boletera celebró en redes sociales este logro para la industria del entretenimiento en México, las fanáticas respondieron con su ya conocido sentido de unión para llenar la publicación de reclamos, dejando claro que la batalla continúa para quienes no lograron conseguir boletos.

¿QUÉ PASÓ CON LA VENTA DE BOLETOS PARA BTS?

Desde muy temprano, cientos de personas informaron que se encontraban en la fila virtual para intentar asegurar entradas para los conciertos del 7, 9 o 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. En algunos momentos, las filas superaron las 300 mil personas de manera simultánea y, de acuerdo con un informe de la boletera, se alcanzó un total de 1.1 millones de usuarios formados.

Con la disponibilidad de boletos reducida tras la preventa del viernes, las pocas entradas liberadas en la venta general duraron únicamente 37 minutos, dejando a miles de fans de BTS a la espera de que se anuncie una cuarta fecha.

Las Army de la Ciudad de México que no lograron conseguir boleto deben considerar que la competencia no fue sólo nacional, sino internacional, ya que seguidores de distintos países intentaron adquirir entradas al mismo tiempo.

PODER DE CONVOCATORIA DE BTS

La venta general para los conciertos de BTS en la CDMX convocó a Armys de más de mil ciudades alrededor del mundo, muchos de los cuales no dudaron en pagar tanto el boleto como el vuelo con tal de ver a sus ídolos.

A nivel nacional, la mayor demanda se concentró en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. En el plano internacional, se registró una alta participación desde ciudades como Lima, Santiago, Bogotá, así como desde California y Texas.

Aunque en internet ya circulan boletos en reventa con precios cercanos a los 130 mil pesos, la recomendación general sigue siendo no adquirirlos y acudir a la PROFECO ante cualquier sospecha de fraude o estafa. Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva fecha de la agrupación surcoreana en el país. (Con información de El Universal)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

