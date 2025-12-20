¡Son los favoritos! Encabezan Coldplay, U2 y Taylor Swift la lista de las giras más populares a nivel mundial
La estrella de ‘The Eras Tour’ es la única mujer en aparecer en las primeras cinco posiciones del listado
Este fin de semana Reforma dio a conocer los artistas con las giras musicales más populares en los últimos 25 años en donde destacan Coldplay, U2, Ed Sheeran, Dave Matthews Band y Taylor Swift encabezan el listado de las giras más populares y solicitadas en los primeros 25 años del siglo 21.
De acuerdo con un ranking de la revista especializada Pollstar. La clasificación reúne a 25 artistas con mayor demanda en giras entre 2001 y 2025, con base en ventas de boletos a nivel mundial.
Taylor Swift ocupa el quinto lugar y es la única mujer dentro del top 10. Además, lidera en recaudación al superar 3 mil 100 millones de dólares, impulsada en gran medida por ‘The Eras Tour’, señalada como la gira más taquillera, con 2 mil 200 millones de dólares acumulados entre 2023 y 2024.
En el top 25 también aparecen otras tres figuras femeninas: P!nk en el lugar 11, Beyoncé en el 13 y Madonna en el 15.
El ranking incluye el precio promedio de entradas, y la intérprete de ‘Opalite’ registra el más alto, con 165.54 dólares. (Con información de Reforma)