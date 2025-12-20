¡Son los favoritos! Encabezan Coldplay, U2 y Taylor Swift la lista de las giras más populares a nivel mundial

/ 20 diciembre 2025
    ¡Son los favoritos! Encabezan Coldplay, U2 y Taylor Swift la lista de las giras más populares a nivel mundial
    Números. Swift destaca impulsada en gran medida por ‘The Eras Tour’, señalada como la gira más taquillera, con 2 mil 200 millones de dólares acumulados entre 2023 y 2024. FOTO: AP

La estrella de ‘The Eras Tour’ es la única mujer en aparecer en las primeras cinco posiciones del listado

Este fin de semana Reforma dio a conocer los artistas con las giras musicales más populares en los últimos 25 años en donde destacan Coldplay, U2, Ed Sheeran, Dave Matthews Band y Taylor Swift encabezan el listado de las giras más populares y solicitadas en los primeros 25 años del siglo 21.

De acuerdo con un ranking de la revista especializada Pollstar. La clasificación reúne a 25 artistas con mayor demanda en giras entre 2001 y 2025, con base en ventas de boletos a nivel mundial.

Taylor Swift ocupa el quinto lugar y es la única mujer dentro del top 10. Además, lidera en recaudación al superar 3 mil 100 millones de dólares, impulsada en gran medida por ‘The Eras Tour’, señalada como la gira más taquillera, con 2 mil 200 millones de dólares acumulados entre 2023 y 2024.

En el top 25 también aparecen otras tres figuras femeninas: P!nk en el lugar 11, Beyoncé en el 13 y Madonna en el 15.

El ranking incluye el precio promedio de entradas, y la intérprete de ‘Opalite’ registra el más alto, con 165.54 dólares. (Con información de Reforma)

Temas


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Taylor Swift

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

