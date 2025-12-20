¡Son los favoritos! Encabezan Coldplay, U2 y Taylor Swift la lista de las giras más populares a nivel mundial

Este fin de semana Reforma dio a conocer los artistas con las giras musicales más populares en los últimos 25 años en donde destacan Coldplay, U2, Ed Sheeran, Dave Matthews Band y Taylor Swift encabezan el listado de las giras más populares y solicitadas en los primeros 25 años del siglo 21.

De acuerdo con un ranking de la revista especializada Pollstar. La clasificación reúne a 25 artistas con mayor demanda en giras entre 2001 y 2025, con base en ventas de boletos a nivel mundial.