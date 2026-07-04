Maná animará el medio tiempo del duelo entre México e Inglaterra

Una vez más, Maná regresa a casa, ya que este domingo contará con una participación musical en el medio tiempo del partido entre México e Inglaterra, que se vivirá desde el Estadio Ciudad de México. Y es que este hecho histórico del quinto partido necesitaba de un grupo que diera un plus al evento y mantuviera más alta la flama de la pasión por el equipo azteca.

MANÁ Y LA FIFA La noticia llega en medio de la polémica generada por el intercambio de declaraciones entre Liam Gallagher y Fher Olvera, vocalista de la banda, luego de que el británico escribiera que el “Tri” será goleado en casa. Maná fue uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de México, donde ofreció una actuación que rindió homenaje a la música mexicana frente a millones de espectadores.

De hecho, la participación de la agrupación tapatía fue considerada uno de los momentos más emotivos de la inauguración, al representar a una de las bandas de rock en español más exitosas de las últimas décadas. Con su tema “Oye mi amor”, puso a cantar a los asistentes. (Con información de El Universal)

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