Regresa ‘Malcolm el de en medio’: Disney+ revela nuevo tráiler de la secuela

Cada vez está más cerca el regreso de una de las familias más disfuncionales de los años 2000: la de ‘Malcolm el de en medio’, que tendrá continuidad 19 años después del final de la popular serie de comedia. Por ello, este miércoles se estrenó un nuevo avance protagonizado por Frankie Muniz.

El proyecto, titulado ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’, contará entre sus protagonistas con Bryan Cranston como ‘Hal’, Jane Kaczmarek como ‘Lois’, Justin Berfield como ‘Reese’, y Caleb Ellsworth-Clark, quien reemplazará a Erik Per Sullivan en el papel de ‘Dewey’.

En este nuevo adelanto también se presentaron dos de los nuevos personajes clave: ‘Lea’, la hija del protagonista, y su novia, cuyo nombre aún no ha sido revelado, aunque en el tráiler se deja ver la importancia que tendrá para la historia.