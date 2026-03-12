Regresa ‘Malcolm el de en medio’: Disney+ revela nuevo tráiler de la secuela

12 marzo 2026
    Regresa ‘Malcolm el de en medio’: Disney+ revela nuevo tráiler de la secuela
    Acierto. Frankie Muniz retoma su papel de Malcolm en la nueva secuela que llegará a Disney+. FOTO: YOUTUBE@DISNEYPLUSLATAM

El especial de cuatro episodios reunirá a gran parte del elenco original casi dos décadas después del final de la serie

Cada vez está más cerca el regreso de una de las familias más disfuncionales de los años 2000: la de ‘Malcolm el de en medio’, que tendrá continuidad 19 años después del final de la popular serie de comedia. Por ello, este miércoles se estrenó un nuevo avance protagonizado por Frankie Muniz.

El proyecto, titulado ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’, contará entre sus protagonistas con Bryan Cranston como ‘Hal’, Jane Kaczmarek como ‘Lois’, Justin Berfield como ‘Reese’, y Caleb Ellsworth-Clark, quien reemplazará a Erik Per Sullivan en el papel de ‘Dewey’.

En este nuevo adelanto también se presentaron dos de los nuevos personajes clave: ‘Lea’, la hija del protagonista, y su novia, cuyo nombre aún no ha sido revelado, aunque en el tráiler se deja ver la importancia que tendrá para la historia.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE?

De acuerdo con lo que se observa en el avance, el personaje de Muniz lleva una vida tranquila: tiene un trabajo que le gusta, una pareja estable y hasta una hija. Todo parece perfecto... hasta que recibe una inesperada invitación de su familia.

El especial, que constará de cuatro capítulos y se estrenará próximamente en Disney+, reunirá al elenco original en una nueva etapa de la historia. En esta ocasión, Malcolm deberá presentar a su novia y a su hija a su caótica familia.

https://vanguardia.com.mx/show/van-por-todo-demanda-hermana-de-selena-a-shein-NL19563619

El personaje ha ocultado algunos detalles de su vida familiar a su pareja, justo cuando se celebra el aniversario de sus padres, Lois y Hal.

La dinámica entre los hermanos también será evidente, ya que tendrán que reconciliarse tras varios años distanciados o, al menos, intentar superar —a su peculiar manera— la rivalidad que siempre caracterizó al popular show.

Temas


Espectáculos
Series de TV
Streaming

Localizaciones


México

Organizaciones


Disney

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

