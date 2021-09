‘Revival’ de series... ¿sin alguno de sus protagonistas?

‘And just like that’

El ‘reboot’ de “Sex and the City” mostrará las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte después de muchos años y como es sabido, Kim Cattrall no participará en este retorno, ella misma expresó en diferentes ocasiones que no deseaba retomar el proyecto y contó además que entre ella y Sarah Jessica Parker no había una buena relación.

Pero gracias a negociaciones que rindieron fruto, en diez episodios de media hora podremos recorrer nuevamente La Gran Manzana a través de la amistad que pondremos a prueba sin Samantha Jones.