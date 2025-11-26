Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia

El pasado 25 de noviembre se dio a conocer que un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Esto sucede luego de que no se presentó en una corte de Bangkok para la audiencia de sentencia programada para el día martes.

Por este motivo, las autoridades judiciales consideraron que había un alto riesgo de fuga, de acuerdo con lo que expone un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok.

COPROPIETARIA DE MISS UNIVERSO ENFRENTA EL DELITO DE FRAUDE

El caso contra Anne Jakrajutatip se deriva de una demanda del empresario Raweewat Maschamadol, tras la venta de bonos corporativos de JKN Global Group Public Company Limited, una empresa fundada por la copropietaria de Miss Universo, en el año 2023. Según El Universal, esto causó una pérdida de 30 millones de baht, equivalentes a aproximadamente 930.362 dólares.

Se ha señalado que JKN ocultó información financiera al inversionista, en un intento para motivarlo a adquirir bonos por un valor de 30 millones de baht tailandeses (880 mil dólares), entre 2022 y 2023.

La empresa incumplió los pagos a otros inversores, por lo que comenzó con procedimientos de rehabilitación de deuda con el Tribunal Central de Quiebras hasta 2024. Se concluyó que el adeudo de JKN ascienden a un estimado de 3 mil millones de baht (93 millones de dólares).

Fue entonces que la compañía confirmó que enfrentaba investigaciones de la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia.