Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Tras ausentarse en su audiencia de sentencia en Tailandia por fraude financiero, se giró una orden de aprehensión contra la empresaria de Miss Universo que probablemente se encuentra en México
El pasado 25 de noviembre se dio a conocer que un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.
Esto sucede luego de que no se presentó en una corte de Bangkok para la audiencia de sentencia programada para el día martes.
Por este motivo, las autoridades judiciales consideraron que había un alto riesgo de fuga, de acuerdo con lo que expone un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok.
COPROPIETARIA DE MISS UNIVERSO ENFRENTA EL DELITO DE FRAUDE
El caso contra Anne Jakrajutatip se deriva de una demanda del empresario Raweewat Maschamadol, tras la venta de bonos corporativos de JKN Global Group Public Company Limited, una empresa fundada por la copropietaria de Miss Universo, en el año 2023. Según El Universal, esto causó una pérdida de 30 millones de baht, equivalentes a aproximadamente 930.362 dólares.
Se ha señalado que JKN ocultó información financiera al inversionista, en un intento para motivarlo a adquirir bonos por un valor de 30 millones de baht tailandeses (880 mil dólares), entre 2022 y 2023.
La empresa incumplió los pagos a otros inversores, por lo que comenzó con procedimientos de rehabilitación de deuda con el Tribunal Central de Quiebras hasta 2024. Se concluyó que el adeudo de JKN ascienden a un estimado de 3 mil millones de baht (93 millones de dólares).
Fue entonces que la compañía confirmó que enfrentaba investigaciones de la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia.
ANNE JAKRAJUTATIP RENUNCIÓ A SU CARGO COMO DIRECTORA Y VENDIÓ ACCIONES DE MISS UNIVERSO
Después de que se confirmaran investigaciones en contra ella y su hermana Pimuma Jakrajutatip, Anne renunció a su puesto como directora ejecutiva de JKN.
La empresa difundió un comunicado en el que informaron que las acusaciones incluían presunta inserción de información falsa en estados financieros de 2023, además de la falta de registros contables de 2024.
Fue entonces cuando Anne vendió el 50 por ciento de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, propiedad del mexicano Raúl Rocha.
SE DESCONOCE PARADERO DE ANNE JAKRAJUTATIP, COPROPIETARIA DE MISS UNIVERSO; SE PIENSA QUE ESTÁ EN MÉXICO
Varios medios de comunicación como El Universal e Infobae confirmaron que se desconoce el actual paradero de Anne. Hasta el momento, no ha sido localizada en sus domicilios en Tailandia.
Existen rumores que indican que la empresaria en realidad se encuentra en el extranjero, probablemente en México. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial.
Por su parte, JKN continúa en proceso de reestructuración por las deudas, mientras marca una notoria distancia con Anne, quien hasta 2024 se reportó que aún contaba con el 26.39 por ciento de las acciones de la empresa.
CONOCE A ANNE JAKRAJUTATIP
Es una empresaria, activista y magnate de los medios de comunicación de Tailandia, reconocida internacionalmente por ser una mujer transgénero y una de las figuras empresariales más acaudaladas de su país, habiendo sido incluida en la lista de Forbes de las personas transgénero con mayor patrimonio.
Su notoriedad global creció significativamente en 2022 cuando, a través de JKN Global Group, adquirió la Organización Miss Universo por 20 millones de dólares, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona transgénero en ser dueña del certamen.
Su objetivo declarado al adquirir la organización fue modernizarla e impulsar una nueva era de inclusión y diversidad para la plataforma del empoderamiento femenino.
RAÚL ROCHA, COPROPIETARIO DE MISS UNIVERSO, TAMBIÉN ENFRENTA PROBLEMAS LEGALES EN MÉXICO
Se giró una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, quien a través de su empresa compró las acciones de Anne Jakrajutatip de Miss Universo, por los delitos relacionados al robo de combustibles y al tráfico de armas para el crimen organizado.
Ante estas acusaciones, el empresario mexicano llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), para colaborar en las investigaciones como testigo protegido.