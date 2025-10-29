¿Y para el cine cuándo? Vuelve Daniel Radcliffe a Broadway con obra de teatro

Este miércoles fue positivo para los fans de ‘Harry Potter’ debido a que el actor Daniel Radcliffe, reconocido especialmente por su papel en la saga, volverá a los escenarios de Broadway el próximo febrero para protagonizar la obra de teatro ‘Every Brilliant Thing’.

La obra es un monólogo y cuenta, por tanto, con un solo personaje, un hombre que crea una lista de “las mejores cosas del mundo” para animar a su madre, que padece depresión y tiene pensamientos suicidas.

En ‘Every Brilliant Thing’ se busca, además, la participación de la audiencia. “Hay algo en la naturaleza de esta obra y en la conexión que se establece constantemente con el público, desde antes incluso de que comience la representación, que me intriga y me emociona mucho”, expresó el actor británico en una entrevista con The New York Times.