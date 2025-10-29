¿Y para el cine cuándo? Vuelve Daniel Radcliffe a Broadway con obra de teatro

    Proyecto. La obra es un monólogo y cuenta, por tanto, con un solo personaje, un hombre que crea una lista de ‘las mejores cosas del mundo’ para animar a su madre. FOTO: TWITTER@GQJAPAN

En 2024 ganó su primer premio Tony, a mejor actor de reparto en un musical, por su papel en el musical ‘Merrily We Roll Along’, en el que actuó junto a Jonathan Groff y Lindsay Mendez

Este miércoles fue positivo para los fans de ‘Harry Potter’ debido a que el actor Daniel Radcliffe, reconocido especialmente por su papel en la saga, volverá a los escenarios de Broadway el próximo febrero para protagonizar la obra de teatro ‘Every Brilliant Thing’.

La obra es un monólogo y cuenta, por tanto, con un solo personaje, un hombre que crea una lista de “las mejores cosas del mundo” para animar a su madre, que padece depresión y tiene pensamientos suicidas.

En ‘Every Brilliant Thing’ se busca, además, la participación de la audiencia. “Hay algo en la naturaleza de esta obra y en la conexión que se establece constantemente con el público, desde antes incluso de que comience la representación, que me intriga y me emociona mucho”, expresó el actor británico en una entrevista con The New York Times.

¿CUÁNDO ESTRENA LA OBRA DE DANIEL RADCLIFFE?

Las funciones previas comenzarán el 21 de febrero en el teatro Hudson y el estreno oficial de la obra tendrá lugar el 12 de marzo, donde se representará hasta el 24 de mayo.

Esta no es la primera vez de Radcliffe en Broadway, donde debutó en 2007 con la obra ‘Equus’.

En 2024 ganó su primer premio Tony, a mejor actor de reparto en un musical, por su papel en el musical ‘Merrily We Roll Along’, en el que actuó junto a Jonathan Groff y Lindsay Mendez. Además, también ha formado parte de otras piezas de teatro como ‘How to Succeed in Business Without Really Trying’ o ‘The LifeSpan of a Fact’.

”Me encanta trabajar en Nueva York y trabajar sobre el escenario. (..) Quiero seguir encontrando motivos para volver a Broadway mientras mi físico me lo permita”, afirmó Radcliffe al New York Times. (Con información de EFE)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

