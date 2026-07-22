Maryfer Centeno y Luisito Comunica exigen justicia por caso de ‘Rocky’ en Saltillo

El caso de ‘Rocky’, un perro presuntamente maltratado, ha generado gran conmoción y profunda indignación más allá de Saltillo, Coahuila, donde activistas se han movilizado para exigir justicia. La situación de la mascota se volvió viral a través de un video que fue compartido en redes sociales, llegando a manos de figuras destacadas de la farándula, como la grafóloga Maryfer Centeno. En su perfil oficial, la especialista compartió su interpretación sobre algunas imágenes que circulan sobre la detención de Liliana ‘N’, dueña del perro acusada de crueldad animal. “Este descaro, este cinismo, esta sonrisa refleja que no solamente no está arrepentida, parece estar orgullosa”, dijo Centeno.

MARYFER CENTENO DESTACA MENSAJE DEL GOBERNADOR DE COAHUILA Dentro de su discurso, la también abogada destacó el firme mensaje emitido por Manolo Jiménez Salinas, mandatario de Coahuila: “Me parece que el mensaje del gobernador es muy claro. Va a caer todo el peso de la ley porque así debe ser”. Para concluir, Maryfer Centeno expresó: “Por supuesto que me enojo, porque lo que yo más amo en la vida son mis hijos, son mis perros. Y me doy cuenta de lo pequeños que son y lo indefensos que son”.

El famoso influencer Luisito Comunica también manifestó su indignación a través de la plataforma de Instagram, donde subió una historia para lamentar los hechos, señalando que le parece “muy inconcebible” que suceda esto. DESENLACE DEL ESTADO DE ‘ROCKY’ Tras su rescate, el can permaneció en estado crítico en terapia intensiva en una clínica especializada. De acuerdo con medios de comunicación, el animal presentaba múltiples traumatismos y severo daño neurológico. Su fallecimiento fue confirmado este 22 de julio.

Mientras tanto, Liliana ‘N’ fue detenida y puesta a disposición de un juez de control bajo los cargos de crueldad animal.