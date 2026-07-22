Maryfer Centeno y Luisito Comunica exigen justicia por caso de ‘Rocky’ en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Maryfer Centeno y Luisito Comunica exigen justicia por caso de ‘Rocky’ en Saltillo
    ‘Rocky’ permaneció en terapia intensiva tras ser rescatado, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. ESPECIAL

La muerte de ‘Rocky’, un perro presuntamente víctima de crueldad animal en la capital de Coahuila, provocó una ola de indignación, llegando a figuras de la farándula

El caso de ‘Rocky’, un perro presuntamente maltratado, ha generado gran conmoción y profunda indignación más allá de Saltillo, Coahuila, donde activistas se han movilizado para exigir justicia. La situación de la mascota se volvió viral a través de un video que fue compartido en redes sociales, llegando a manos de figuras destacadas de la farándula, como la grafóloga Maryfer Centeno.

En su perfil oficial, la especialista compartió su interpretación sobre algunas imágenes que circulan sobre la detención de Liliana ‘N’, dueña del perro acusada de crueldad animal. “Este descaro, este cinismo, esta sonrisa refleja que no solamente no está arrepentida, parece estar orgullosa”, dijo Centeno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/convocan-a-manifestacion-pacifica-por-la-muerte-del-perro-rocky-en-saltillo-EG22354312

MARYFER CENTENO DESTACA MENSAJE DEL GOBERNADOR DE COAHUILA

Dentro de su discurso, la también abogada destacó el firme mensaje emitido por Manolo Jiménez Salinas, mandatario de Coahuila: “Me parece que el mensaje del gobernador es muy claro. Va a caer todo el peso de la ley porque así debe ser”.

Para concluir, Maryfer Centeno expresó: “Por supuesto que me enojo, porque lo que yo más amo en la vida son mis hijos, son mis perros. Y me doy cuenta de lo pequeños que son y lo indefensos que son”.

El famoso influencer Luisito Comunica también manifestó su indignación a través de la plataforma de Instagram, donde subió una historia para lamentar los hechos, señalando que le parece “muy inconcebible” que suceda esto.

DESENLACE DEL ESTADO DE ‘ROCKY’

Tras su rescate, el can permaneció en estado crítico en terapia intensiva en una clínica especializada. De acuerdo con medios de comunicación, el animal presentaba múltiples traumatismos y severo daño neurológico. Su fallecimiento fue confirmado este 22 de julio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/difunde-fiscalia-general-de-coahuila-de-manera-oficial-la-imagen-de-liliana-n-quien-presuntamente-causo-la-muerte-de-rocky-en-saltillo-LG22353778

Mientras tanto, Liliana ‘N’ fue detenida y puesta a disposición de un juez de control bajo los cargos de crueldad animal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Crueldad Animal
protección de animales

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Luisito Comunica
MaryFer Centeno

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
En acuerdos en el T-MEC

En acuerdos en el T-MEC
true

¿Sirve la CNDH de Rosario Piedra?
Omar García Harfuch afirmó que no existen bienes asegurados directamente a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada, aunque sí se han congelado cuentas y asegurado propiedades ligadas a organizaciones criminales.

‘No hay bienes asegurados a nombre de ‘El Mayo’ Zambada’, aclara García Harfuch
El Saltillo que no vemos: mirar hacia arriba en el Centro Histórico (Video)

El Saltillo que no vemos: mirar hacia arriba en el Centro Histórico (Video)
El SAT inició la publicación de los primeros contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de emitir facturas por operaciones inexistentes.

Lista negra del SAT... comienza a publicar listas de contribuyentes que incurrieron en estas irregularidades
Parte de un sistema de diques se observa a lo largo del Río Grande cerca de Presidio, Texas, el 15 de abril de 2026.

De la frontera mexicana a Washington: Presidio, un pequeño pueblo de Texas lucha contra el muro de Trump

¿Su mejor disco en 20 años? Madonna conquista de nuevo al mundo con ‘Confessions II’

¿Su mejor disco en 20 años? Madonna conquista de nuevo al mundo con ‘Confessions II’
Javier Tebas se une a los reclamos de diferentes actores del futbol mundial en el sentido de que Gianni Infantino ya no tiene nada que hacer en la presidencia del organismo rector del futbol.

¿Los días contados? Presidente de LaLiga exige la salida de Infantino y desata una guerra por el futuro del futbol mundial