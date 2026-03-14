‘Rooster’, ‘Scarpetta’ y ‘The Madison’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 14 marzo 2026
    ‘Rooster’, ‘Scarpetta’ y ‘The Madison’

Vamos a dedicar el espacio de hoy a varias recomendaciones de estrenos de series

Hoy es la entrega 98 del Oscar, y para la ocasión vamos a dedicar el espacio de hoy a varias recomendaciones de estrenos de series en streaming protagonizadas por nominados o ganadores de la estatuilla:

‘ROOSTER’ (HBO): El domingo pasado se estrenó en esta plataforma el primer capítulo de esta serie protagonizada por el actor Steve Carrell, quien apenas un año después de terminar su primer gran éxito en el formato de series que fue la comedia “The Office” (2005-2013) fue nominado al Oscar al Mejor Actor del 2014 por el drama “Foxcatcher”, de Bennett Miller, y hoy regresa al género que lo dio a conocer interpretando a un escritor quien en plena promoción de su novela titulada “Rooster” retoma el vínculo perdido con su hija Katie (Charlie Clive) a raíz de la separación de su esposo Archie (Phil Dunster, de “Ted Lasso”) a consecuencia de una infidelidad.

‘SCARPETTA: MÉDICO FORENSE’ (PRIME VIDEO): Hablando tanto de ganadoras a la estatuilla dorada, el pasado miércoles se dio el estreno de toda la primera temporada de esta serie donde tenemos nada más y nada menos de un trío de reinas como Nicole Kidman (“Las Horas”); Jamie Lee Curtis (“Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”) y Ariana DeBose (“Amor sin Barreras”) quienes en este caso dentro del género del thriller ofrecen un duelo de actuaciones la primera como una médico forense enfrentada a un caso que la lleva a enfrentar su pasado en el que también se involucran su hermana locochona (Curtis) y su sobrina nerd (DeBose).

‘THE MADISON’ (PARAMOUNT PLUS): Volviendo a nominados al Oscar, el día de ayer se estrenaron en esta otra plataforma los primeros tres capítulos de la más reciente serie del productor Taylor Sheridan (“Lioness”; “Landman”) que dentro del género del drama tiene por como protagonista a la actriz tres veces nominada Michelle Pfeiffer en su primera incursión en la pantalla chica en una historia que la reúne con su coestrella del clásico “Traición al Amanecer” (1988), Kurt Russell, como las cabezas de una familia neoyorkina que, al enfrentar una tragedia, procesan su dolor visitando el estado de Montana que les abrirá un nuevo capítulo a sus vidas.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Opinión
Series de TV

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Amazon Prime Video
HBO Max

Abundio Novello

Abundio Novello

Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

Selección de los editores
El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF), también detectó señales tempranas que apuntan a uno de los eventos más intensos registrados.

Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima?
Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’

Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’
Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad.

Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas.

EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano