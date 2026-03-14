‘Rooster’, ‘Scarpetta’ y ‘The Madison’

Hoy es la entrega 98 del Oscar, y para la ocasión vamos a dedicar el espacio de hoy a varias recomendaciones de estrenos de series en streaming protagonizadas por nominados o ganadores de la estatuilla:

‘ROOSTER’ (HBO): El domingo pasado se estrenó en esta plataforma el primer capítulo de esta serie protagonizada por el actor Steve Carrell, quien apenas un año después de terminar su primer gran éxito en el formato de series que fue la comedia “The Office” (2005-2013) fue nominado al Oscar al Mejor Actor del 2014 por el drama “Foxcatcher”, de Bennett Miller, y hoy regresa al género que lo dio a conocer interpretando a un escritor quien en plena promoción de su novela titulada “Rooster” retoma el vínculo perdido con su hija Katie (Charlie Clive) a raíz de la separación de su esposo Archie (Phil Dunster, de “Ted Lasso”) a consecuencia de una infidelidad.

‘SCARPETTA: MÉDICO FORENSE’ (PRIME VIDEO): Hablando tanto de ganadoras a la estatuilla dorada, el pasado miércoles se dio el estreno de toda la primera temporada de esta serie donde tenemos nada más y nada menos de un trío de reinas como Nicole Kidman (“Las Horas”); Jamie Lee Curtis (“Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”) y Ariana DeBose (“Amor sin Barreras”) quienes en este caso dentro del género del thriller ofrecen un duelo de actuaciones la primera como una médico forense enfrentada a un caso que la lleva a enfrentar su pasado en el que también se involucran su hermana locochona (Curtis) y su sobrina nerd (DeBose).

‘THE MADISON’ (PARAMOUNT PLUS): Volviendo a nominados al Oscar, el día de ayer se estrenaron en esta otra plataforma los primeros tres capítulos de la más reciente serie del productor Taylor Sheridan (“Lioness”; “Landman”) que dentro del género del drama tiene por como protagonista a la actriz tres veces nominada Michelle Pfeiffer en su primera incursión en la pantalla chica en una historia que la reúne con su coestrella del clásico “Traición al Amanecer” (1988), Kurt Russell, como las cabezas de una familia neoyorkina que, al enfrentar una tragedia, procesan su dolor visitando el estado de Montana que les abrirá un nuevo capítulo a sus vidas.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com