Rosalía, Juan Gabriel y Becky G

El miércoles pasado la cantante española Rosalía apareció en la CDMX para asistir a unas “fiestas de escucha” para “calentar motores” acá de una manera más “íntima” de la que tuvo con anterioridad en Madrid.

Esta visita coincidió unos días antes con la salida del primer sencillo y video de su álbum “Lux” , cuyo estreno se encuentra programado para el próximo viernes 7 de noviembre, y el cual bajo el título de “Berghain” no deja de sorprender primero que nada por tener la colaboración de una cantante de amplia trayectoria y reconocimiento internacional como lo es Bjrok sino por los arreglos de la misma que muchos conocedores destacaron “se nota que ha estudiado música clásica” y por tanto anticipa no sólo un gran éxito de ventas que dudamos rebase al que tuvo con “Motomami” tres años atrás sino que proyectará una mayor madurez como artista.

Un día después de esta visita sorpresa en la que Rosalía aprovechó para dar también un pequeño tour gastronómico en la capital azteca la plataforma de streaming Netflix estrenó la muy esperada serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” que bajo la dirección de la cineasta mexicana María José Cuevas (“Bellas de noche”; “La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas”) logró la hazaña primero de ser la responsable de tener acceso a todo el material fílmico que “El Divo de Juárez” logró acumular personalmente a lo largo de la mayor parte de su trayectoria musical, y después de hacer la mejor edición de todo ese acervo con el mayor tino posible.

Así, más que escarbar en datos escabrosos adicionales de su vida personal (que sí los hay, como el que mencionan de un abuso sexual del que fue víctima por parte de un sacerdote siendo menor de edad) es hacer el homenaje a su vida como uno de los más grandes compositores en la historia de nuestro país quien a pesar de tener muchas cosas en contra, como las de no ser el prototipo tradicional de intérprete “macho y bravío” de la música mexicana, pero quien gracias a su inmenso talento traspasó todos los obstáculos que la vida y la profesión le pusieron para convertirse en la leyenda viva de la música que, aunado a esta joya audiovisual, tenemos para la posteridad.

Para terminar, y siguiendo con las buenas nuevas relacionadas tanto a exitosas intérpretes femeninas como a trabajos del género documental, el mismo jueves 30 se dio a conocer que la cantante norteamericana con ascendencia mexicana Becky G estrenará en salas de cine el 10 y 13 de diciembre próximo si documental “Rebecca” con el cual al haber sido grabado durante uno de los momentos más transformadores de su vida mientras se preparaba para su primera gira como artista principal y trabajaba en su álbum debut de música mexicana descubre su lado más íntimo.

Dirigido por Jennifer Tiexiera y Gabriela Cavanaugh, “Rebbeca” tuvo su estreno mundial en la pasada edición del Festival de Cine de Tribeca y sobre él comentó Becky que “Esta película no trata sobre la perfección. Se trata sobre el desarrollo personal ya que se grabó en un momento de transición personal, cuando eran más preguntas que respuestas. Es auténtica, es real y es sanadora”. Becky G es una artista multiplatino que ya con anterioridad ha tenido acercamiento al cine con la canción nominada al Oscar “The Fire Inside” de “Flamin´ Hot: El sabor que cambió la historia” así como la voz de Khaji Da en la película de DC “Blue Beetle”.

Los boletos estarán disponibles para su venta desde este próximo 6 de noviembre.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx