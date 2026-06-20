Rubén Blades, Walter Parazaider y U2

Entre las notas relacionadas con la música que se nos quedaron en el tintero la semana pasada estuvo la de un más que merecido reconocimiento al actor, activista y cantante panameño Rubén Blades.

El primero se trató del Premio Ícono de Billboard, en el marco de la edición 2026 de Indie Power Players, el pasado martes 9 de junio en el Cutting Room de la ciudad de Nueva York. Según lo indicó la prestigiosa publicación al otorgarle este galardón, Blades, cuya carrera abarca más de cinco décadas, recordó su llegada a “La Gran Manzana” después de salir de su país en 1974, a raíz de la dictadura militar, y conseguir un trabajo en la sala de correo de Fania Records. “Nadie tiene éxito sin ayuda y asistencia”, dijo, reconociendo a las orquestas, arreglistas, músicos, DJs y al público que lo ha acompañado en el camino.

La trayectoria de este legendario intérprete es un testimonio de su impacto perdurable, ya que incluye haber colocado 23 títulos en las listas Top Tropical Albums —la quinta mayor cantidad en la historia del ranking—, haber entrado a las de Hot Latin Songs en tres décadas distintas y su revolucionario álbum de 1978 con Willie Colón, “Siembra”, que sigue siendo considerado el disco de salsa más vendido de todos los tiempos. Eso sin contar que su tema “Pedro Navaja” inspiró el mayor éxito internacional en el cine del actor mexicano Andrés García y que, hablando de actuación, él mismo llegó a trabajar en Hollywood bajo la dirección de Robert Redford, Jack Nicholson y otros más.

Ya que mencionamos a músicos legendarios, a mediados de la semana nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento, el miércoles 17, a los 81 años de edad, del saxofonista, flautista, clarinetista y compositor estadounidense de jazz, rock y soft rock Walter Parazaider, mejor conocido por haber sido miembro fundador de la banda Chicago, creada en 1967. Por ello, en su haber figuran clásicos como “Saturday in the Park” e “If You Leave Me Now”, de los años 70, así como “Hard to Say I’m Sorry” y “You’re the Inspiration”, de los 80, tomando en cuenta que su retiro oficial llegó cuando la agrupación cumplió su 50 aniversario, poco antes de enfermar de Alzheimer

Para terminar con una nota más agradable, el mismo miércoles el grupo mexicano de rock pop Maná festejó en su natal Guadalajara, y en vísperas del segundo triunfo de la Selección Mexicana en esa misma ciudad, sus 40 años de existencia. Ese mismo día trascendió que el nuevo sencillo de la no menos legendaria banda irlandesa de rock U2, titulado “Street of Dreams”, cuyo video fue filmado hace algunas semanas en la capital del país, se estrenará poco antes de que llegue a su fin la Copa del Mundo. El lanzamiento incluirá además el anuncio de su gira global, en la que México tendrá tres fechas, por lo que desde entonces sus seguidores ya comenzaron a celebrar también.

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