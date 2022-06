Ryan Grantham, actor de ‘Riverdale’ que asesinó a su madre pensó en atacar a Justin Traudeau

Según medios locales, Grantham se declaró culpable por el asesinato en segundo grado contra Barbara Waite, apenas el día martes, 14 de junio, en la Suprema Corte, provincia en Columbia Británica. La víctima de 64 años perdió la vida cuando el actor la golpeó en la nuca mientras ella tocaba el piano, el 31 de marzo de 2020.

Asimismo, durante su audiencia, se mostraron videos en los que Grantham “ensayaba” el asesinato de Waite, incluso mostró el cadáver de su madre. No obstante, el caso llamó la atención porque, según el joven actor, asesinado a su madre para que no se enterara y su principal objetivo era Justin Trudeau, primer ministro canadiense, a quien planeaba asesinar.

En su automóvil, el Grantham guardó tres pistolas, municiones, 12 bombas molotov, artículos para acampar y un mapa con dirección a Rideau Cottage, donde habita el funcionario canadiense, en Ottawa.

Recorriendo la entidad por hasta 50 horas, decidió entregarse a la policía de Vancouver, luego de asimilar el acto que estaba por cometer. Desde entonces, ha pasado 25 meses en prisión preventiva, a la espera de su reciente juicio. Estos días en soledad lo llevaron a recapacitar sus acciones y señala haber tomado terapia.

“No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa... Me duele pensar en lo mucho que he desperdiciado mi vida”, afirmó. “Frente a algo tan horrible, pedir perdón parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento”.

Los meses previos al homicidio, el joven pasó por una fuerte depresión, además contempló suicidarse, detalló su abogado. “En el momento del delito, este asesinato no se hizo por odio o animosidad, se hizo en el pensamiento desordenado del Sr. Grantham, para evitar que su madre viera lo que pensaba que estaba a punto de hacer”.

Tras admitir su culpa, el joven será sentenciado a cadena perpetua, sin embargo, podría pedir libertad condicional; mientras, su defensa pide un periodo de 12 años. “Algún día, si alguna vez salgo de prisión, espero continuar en este camino de mejorarme a mí mismo”, pidió el joven.

“Los motivos de Ryan para matar a su madre podrían parecer altruistas. Sin embargo, el señor Grantham buscaba salvar a su madre de algo que iba a hacer... Eso es algo diferente al altruismo”, consideró la fiscal Michaela Donnelly, quien presentó dos informes psiquiátricos sobre la salud del actor.

Enseguida, relató que la madre de Grantham padecía cáncer, por ello, el acto del joven no fue más que “un abuso de confianza desgarrador; se trataba de una madre que amaba mucho a su hijo y que ya no tenía motivos para tenerle miedo”.

En su filmografía se encuentran Riverdale, Supernatural, El Diario de Gregg y iZombie.

