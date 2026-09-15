$!Salma Hayek vuelve a dirigir y prepara junto a Angelina Jolie ‘Arena’ en México

Si hay alguien que no pasa desapercibida en el ambiente del cine y las celebridades es la mexicana Salma Hayek, quien se adentra en un nuevo estilo de historias en la pantalla grande y es precisamente de la mano de Angelina Jolie, ya que estrenará la cinta ‘Without Blood’, además de que actualmente filman un nuevo proyecto en México. Desde Variety, la mexicana confirmó que repetirá equipo con Jolie, solo que esta vez será desde la producción y dirección de escena en ‘Arena’. El largometraje, financiado de manera independiente, se está filmando actualmente en Quintana Roo y Veracruz, y cuenta como protagonistas con Yura Borisov, nominado al Óscar por ‘Anora’, y Cara Delevingne, quien triunfó recientemente en ‘Club Kid’. En una charla con EFE, la actriz de origen veracruzano habló de la dupla que, junto a Jolie, logró desde la preparación de este filme hasta hacerlo realidad y que la pondrá en las salas de cine.

ESCENARIOS MEXICANOS AL CINE Este es el segundo proyecto en el que Hayek se une a Jolie y, de hecho, desde 2024 las actrices viajaron a México en la búsqueda de las locaciones, mismas que resultaron ser elegidas en Veracruz y Quintana Roo. “Arena es una historia de amor prohibido y un viaje íntimo para explorar a otra persona, descubriendo la capacidad de experimentar un placer intenso en las cosas sencillas que damos por sentadas”, declaró la nominada al Óscar. La protagonista de ‘Magic Mike’ aseguró que la búsqueda de estas locaciones significó algo importante para este proyecto y para sus raíces mexicanas.

“La experiencia sensorial de la conexión con la tierra y la naturaleza se ve realzada por los espectaculares paisajes de Quintana Roo y Veracruz. Estas regiones ya son increíblemente cinematográficas, pero encontrar bellezas inexploradas para filmar en esta tierra fue un verdadero momento de orgullo y triunfo. Estoy muy emocionada de mostrarle al mundo estas joyas ocultas que nunca antes se habían visto”, agregó la productora de ‘Ugly Betty’. “Ojalá la película motive a la gente a pensar en la diplomacia, que se está perdiendo, y en tratar de resolver verdaderamente conflictos y no nada más hacerse publicidad a ver quién tiene la razón”, expresó Hayek.

UNA AVENTURA CON GRAN MENSAJE Sobre su cinta ‘Without Blood’, la intérprete opina que “lo importante es llegar a acuerdos”, y no solo en lugares en conflicto: “A veces la guerra es con tu vecino, contigo mismo, en tu casa o con tu familia. Se trata de superar el trauma y encontrar, como dicen los americanos, ‘closure’ (un cierre). A veces las cosas no son blanco o negro”, expresó. En ‘Without Blood’ (‘Sin sangre’, en español), Hayek se pone en la piel de ‘Nina’, cuya vida se ve marcada por el asesinato a sangre fría de su familia cuando era una niña y su país, del que no se revela el nombre, atravesaba una guerra.

Basada en la novela homónima del italiano Alessandro Baricco y con guion de Angelina Jolie, la película completa su reparto principal con los actores Demián Bichir (Tito), Alfredo Herrera (Manuel Roca) y Juan Minujín (Salinas). El filme se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá) en 2024, pero no había llegado a Estados Unidos hasta ahora, donde se estrenará en salas selectas este viernes 18 de septiembre.

DUPLA CON ANGELINA JOLIE Su amiga y compañera de escena en ‘Eternals’, de Marvel, Angelina Jolie tuvo claro desde el principio que quería a Hayek en el papel de Nina, pero la mexicana dudó en aceptar el papel. “Yo no la quería hacer, me daba mucho miedo, pero (Jolie) me insistió. Cuando se pone terca con algo, es muy difícil decirle que no. Se lo agradezco muchísimo porque ha sido una película muy importante para mí”, rememora la actriz. Hayek describe a Nina como “un personaje muy complejo que sufre mucho” y destaca que la cuestión estaba en cómo aportar “diferentes colores y matices a su sufrimiento”.