Saltillera Fest da la cara y busca ganarse la confianza del público rumbo a su debut

El temor, la incertidumbre y las dudas en torno a la primera edición del Saltillera Fest comenzaron a disiparse este lunes con la realización de la rueda de prensa y la presentación oficial del evento, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre y será encabezado por José Madero, La Gusana Ciega, Inspector, y otros artistas. Los empresarios detrás de Prime Live y La Conciertera, Rogelio Ramos y Manuel Rivera, encabezaron la charla con medios de comunicación de Saltillo y Monterrey para no solo dar detalles del evento musical, sino también ponerle rostro al festival. “Para nosotros era muy importante ponerle cara al festival. Somos empresas serias que operamos en diferentes países y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nuestra mejor carta de presentación es nuestro trabajo. Por eso era muy importante realizar este ejercicio para que la gente se sienta confiada de venir al Festival Saltillera”, dijo Manuel Rivera.

EL PLAN: DIVERSIÓN, MÚSICA Y ARTE De acuerdo con los organizadores, la idea del evento surgió durante un viaje por carretera, mientras se dirigían a realizar otro espectáculo, cuando detectaron la necesidad de crear un festival de esta magnitud tras las cancelaciones de eventos ocurridas hace algunos años. ”El Festival Saltillera contará con un escenario. Tendremos una zona de food trucks, un food court y un market, como le hemos llamado, destinado a comerciantes y artesanos locales de la región. Esa es una parte muy importante que queremos impulsar, que los emprendedores y la gente tengan un espacio para comercializar sus productos”, explicó el empresario.

A pregunta expresa sobre cómo lograr que el público de Saltillo tenga confianza en el evento, Rivera señaló que la trayectoria de las empresas involucradas en la organización de espectáculos y este encuentro con la prensa forman parte del proceso para generar credibilidad. ”Es importante decir que nuestra carta de presentación es el trabajo que hacemos; la gente ve cómo realizamos las cosas. Al final, el trabajo habla por sí solo: cuidar a los talentos, brindar la atención que se merecen los medios y, por supuesto, los fans”, agregó.

PRECIOS, BOLETOS Y BENEFICIOS La venta de boletos se realiza a través del sitio Hot Ticket, la misma plataforma en la que se comercializan entradas para eventos como el Machaca Fest de Monterrey, por lo que los organizadores aseguraron que se trata de una boletera confiable. Los precios van desde mil 500 pesos para la Zona General; dos mil 500 pesos para la Zona VIP, y 14 mil pesos para la Zona Cordillera, la cual incluye beneficios como acceso para cuatro personas, mesa exclusiva, vista privilegiada, zona techada, servicio de meseros, baños exclusivos, experiencias de marca y más.