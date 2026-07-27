Saltillera Fest da la cara y busca ganarse la confianza del público rumbo a su debut

Saltillera Fest da la cara y busca ganarse la confianza del público rumbo a su debut

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Israel García
por Israel García

Los organizadores presentaron oficialmente el festival, detallaron la experiencia para los asistentes y reiteraron su compromiso de ofrecer un evento de calidad el próximo 17 de octubre

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El temor, la incertidumbre y las dudas en torno a la primera edición del Saltillera Fest comenzaron a disiparse este lunes con la realización de la rueda de prensa y la presentación oficial del evento, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre y será encabezado por José Madero, La Gusana Ciega, Inspector, y otros artistas.

Los empresarios detrás de Prime Live y La Conciertera, Rogelio Ramos y Manuel Rivera, encabezaron la charla con medios de comunicación de Saltillo y Monterrey para no solo dar detalles del evento musical, sino también ponerle rostro al festival.

“Para nosotros era muy importante ponerle cara al festival. Somos empresas serias que operamos en diferentes países y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nuestra mejor carta de presentación es nuestro trabajo. Por eso era muy importante realizar este ejercicio para que la gente se sienta confiada de venir al Festival Saltillera”, dijo Manuel Rivera.

EL PLAN: DIVERSIÓN, MÚSICA Y ARTE

De acuerdo con los organizadores, la idea del evento surgió durante un viaje por carretera, mientras se dirigían a realizar otro espectáculo, cuando detectaron la necesidad de crear un festival de esta magnitud tras las cancelaciones de eventos ocurridas hace algunos años.

”El Festival Saltillera contará con un escenario. Tendremos una zona de food trucks, un food court y un market, como le hemos llamado, destinado a comerciantes y artesanos locales de la región. Esa es una parte muy importante que queremos impulsar, que los emprendedores y la gente tengan un espacio para comercializar sus productos”, explicó el empresario.

$!Apuesta. El talento y los organizadores mostraron su unión para tener un festival exitoso para la ciudad.
Apuesta. El talento y los organizadores mostraron su unión para tener un festival exitoso para la ciudad. FOTO: OMAR SAUCEDO

A pregunta expresa sobre cómo lograr que el público de Saltillo tenga confianza en el evento, Rivera señaló que la trayectoria de las empresas involucradas en la organización de espectáculos y este encuentro con la prensa forman parte del proceso para generar credibilidad.

”Es importante decir que nuestra carta de presentación es el trabajo que hacemos; la gente ve cómo realizamos las cosas. Al final, el trabajo habla por sí solo: cuidar a los talentos, brindar la atención que se merecen los medios y, por supuesto, los fans”, agregó.

PRECIOS, BOLETOS Y BENEFICIOS

La venta de boletos se realiza a través del sitio Hot Ticket, la misma plataforma en la que se comercializan entradas para eventos como el Machaca Fest de Monterrey, por lo que los organizadores aseguraron que se trata de una boletera confiable.

Los precios van desde mil 500 pesos para la Zona General; dos mil 500 pesos para la Zona VIP, y 14 mil pesos para la Zona Cordillera, la cual incluye beneficios como acceso para cuatro personas, mesa exclusiva, vista privilegiada, zona techada, servicio de meseros, baños exclusivos, experiencias de marca y más.

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Además, habrá venta de boletos físicos en las sucursales de Jr. Sombreros, en Saltillo, así como en las tiendas Saharis, en Monterrey.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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