¿Cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Esto se sabe

/ 5 diciembre 2025
    Fiesta. Taylor Swift y Travis Kelce afinan detalles de una boda que promete convertirse en uno de los eventos más mediáticos de 2026. FOTO: ARCHIVO/ AP

La estrella y el deportista sellarían su amor el próximo mes de junio luego de su sorpresivo compromiso en agosto pasado

Todo un acontecimiento será el enlace nupcial entre Taylor Swift y Travis Kelce, por lo que fans y no fanáticos de la pareja están al pendiente de cualquier actualización sobre el esperado evento.

Desde que se anunció su compromiso, se dio a conocer que la pareja ya estaba organizando su gran día. Ahora, una nueva filtración apunta a la fecha en la que las celebridades llegarían al altar.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas aseguran que la boda se celebraría el sábado 13 de junio de 2026 en el Ocean House de Watch Hill, en Rhode Island, una fecha con un significado especial para la cantante.

DETALLES DE LA BODA

Hace unas semanas, The Sun reveló que Swift, de 35 años, está formando los grupos de damas de honor para involucrarlas en los preparativos. Sus principales candidatas serían Gigi Hadid y la recién casada Selena Gomez.

El portal TMZ aseguró que la fecha habría sido apartada con un generoso depósito, incluso desplazando a otra novia que planeaba casarse en el mismo recinto.

El 13 es el número favorito de la intérprete estadounidense y tiene un profundo simbolismo para ella. Según el portal, la energía numerológica del número nueve —resultado de sumar los dígitos de la fecha— representa el cierre de un ciclo y el inicio de otro, lo que refuerza el sentido personal de la elección para su boda.

AMISTAD EN EL ALTAR

La información señala que Swift habló del tema con Hadid durante una cena en Nueva York hace unos días. La modelo se mostró encantada con la propuesta, ya que no se lo esperaba, y habría aceptado inmediatamente.

La fuente también indica que Selena será la dama de honor principal y que está emocionada con el encargo.

TE PUEDE INTERESAR: Luto en la ‘Familia de 10’: Jorge Ortiz de Pinedo despide a su amigo Eduardo Manzano

Swift y Kelce se comprometieron en agosto en un jardín decorado al estilo de cuento de hadas. La pareja publicó fotografías donde la cantante mostró su anillo mientras ambos compartían gestos de cariño.

Aunque en un inicio planeaban una ceremonia íntima solo para familiares y amigos cercanos, podrían haber modificado sus planes para considerar la mansión en Rhode Island como cede del evento. (Con información de El Universal y Reforma)

Israel García

