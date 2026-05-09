¿Se acabó el drama? Desestiman demanda de empleado contra Will Smith por acoso

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    ¿Se acabó el drama? Desestiman demanda de empleado contra Will Smith por acoso
    Secuelas. Brian King Joseph aseguró haber sufrido daños emocionales y pérdidas económicas tras su salida del proyecto musical de Swill Smith. FOTO: ARCHIVO

El violinista afirmó haber temido que alguien entrara a su habitación para mantener relaciones sexuales y luego aseguró haber sido ‘humillado’ por el resto del personal durante la gira

El drama que terminó por afectar la imagen pública de Will Smith en años recientes fue la acusación directa de presunto acoso sexual y conductas hostiles en el área de trabajo por parte del músico Brian King Joseph. Sin embargo, parece que el caso ya llegó a su fin, ya que este viernes un juez desestimó la acusación legal en contra del actor y cantante.

Fue desde una corte de Los Ángeles donde se desestimó la demanda presentada por el violinista, quien acusó al actor de acoso sexual y despido improcedente durante la planeada gira Based on a True Story 2025.

Según lo publicado por el Daily Mail, el juez Michael Shultz concluyó que el músico no logró demostrar una “conducta suficientemente grave o generalizada” que respaldara las acusaciones contra el actor y su empresa Treyball Studios Management.

LAS RAZONES

El juez Michael Shultz determinó que los hechos expuestos no probaron que Will Smith hubiera intentado alterar las condiciones laborales del músico ni crear un entorno hostil.

“El demandante pudo reportar el incidente, cambiar de habitación y regresar a Los Ángeles al día siguiente”, señaló el fallo, añadiendo que las acusaciones no demostraron un patrón de conducta “grave y generalizado”.

La defensa del histrión ya había negado previamente las acusaciones, clasificándolas como “falsas, infundadas e imprudentes”. Aunque la demanda fue desestimada, el tribunal otorgó a Brian King Joseph un plazo de 30 días para modificar y volver a presentar su caso antes de que quede cerrado definitivamente.

¿DE QUÉ ACUSARON A WILL SMITH?

Brian King Joseph, conocido por alcanzar la final de America’s Got Talent en 2018, aseguró en su demanda que fue contratado por el protagonista de The Pursuit of Happyness tras tocar para él en una reunión privada en 2024.

Según su versión, el conflicto comenzó durante una parada de la gira en Las Vegas, cuando encontró en su habitación de hotel una nota sugerente firmada por una persona desconocida, además de varios objetos personales y medicamentos que, aseguró, no le pertenecían.

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El violinista afirmó haber temido que alguien regresara a la habitación para mantener relaciones sexuales con él, por lo que reportó el incidente a la seguridad del hotel, a la policía y al equipo del actor.

Posteriormente, sostuvo que comenzó a ser humillado dentro de la gira y que finalmente fue despedido, situación que —según alegó— le provocó pérdidas económicas, daños emocionales y problemas de salud mental, incluido trastorno de estrés postraumático. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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